Американский госдеп обвинил ФСБ в отравлении Навального "Новичком"

"Соединенные Штаты считают, что сотрудники ФСБ России использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления господина Навального. Нет никакого правдоподобного объяснения отравления господина Навального, кроме как участия и ответственности за это российских властей", — заявил представитель госдепартамента изданию.

Представитель госдепа сказал, что США полностью доверяют октябрьским выводам Организации по запрещению химического оружия об использовании "Новичка".

The Hill пишет, что это заявление госдепартамента "скорее всего, еще больше усилит напряженность между США и Россией". К тому же, оно было сделано в тот момент, когда администрация Трампа борется с кибератаками на несколько американских правительственных ведомств. "Некоторые высокопоставленные чиновники назначили виновными в них Москву", — говорится в публикации издания.

Со своей стороны, CNN сообщает, что американские чиновники подготовили антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным, но не использовали их, так как не получили одобрение президента США Дональда Трампа.

В материале отмечается, что Трамп "никогда конкретно не обвинял россиян в отравлении Навального".

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы.

С 22 августа по решению семьи Навальный проходил лечение в клинике Charite в Берлине. В настоящее время он проходит процесс реабилитации в Германии.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекторной функции. Отравляющих веществ в организме оппозиционера российскими специалистами обнаружено не было.

Вместе с тем, германские специалисты 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервно-паралитическом боевом веществе из группы "Новичок".