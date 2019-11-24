Американка притворилась, что заказывает пиццу, чтобы вызвать полицию и защитить мать от ее бойфренда

Как сообщает Fox News, пострадавшая позже рассказала полиции, что 56-летний Саймон Лопес из Орегона пришел к ним в квартиру, спровоцировал ссору и ударил ее по руке, от чего она ударилась об стену. Ее 38-летняя дочь позвонила 911 и, чтобы нападавший ни о чем не догадался, сказала, что хочет заказать пиццу.

13 ABC приводит диалог женщины и диспетчера Тима Тенейка:

— Орегон 911.

— Я бы хотела заказать пиццу по адресу…

— Вы звоните 911, чтобы заказать пиццу?

— Да, по адресу…

— Пиццу заказывают не по этому номеру…

— Нет-нет-нет, вы не понимаете.

— Теперь я вас понимаю.

Затем диспетчер спросил, какая нужна помощь и опасен ли мужчина:

— Этот парень все еще там?

— Да, мне нужна большая пицца.

— Хорошо. Как насчет медицинской помощи, она нужна вам?

— Нет. С пепперони.

Диспетчер сообщил о случившемся полицейским и предупредил, чтобы они не включали сирены. Им удалось задержать нападавшего.

Начальник полиции Орегона Майкл Наварре сказал телеканалу, что за 42 года работы в правоохранительных органах не сталкивался с таким способом скрытно вызвать полицию, но одобрил его. Наварре также похвалил диспетчера: другой мог бы повесить трубку.

Летом 2018 года The Village разыграл аналогичный сценарий, трижды позвонив по единому номеру экстренных служб 112. Все три диспетчера не понимали намеков и объясняли журналистке, что это не доставка пиццы.