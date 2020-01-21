Американец купил подержанный диван и нашел в нем более 40 000 долларов

В общей сложности Кирби и его дочь достали из дивана более 40 тысяч долларов двадцати-, пятидесяти- и стодолларовыми купюрами.

При этом адвокат, с которым проконсультировался Кирби, заявил, что он не обязан выяснять, откуда в диване деньги и вообще может оставить их себе. Однако Кирби решил, что так будет неправильно. Он сообщил о находке в магазин, работники которого вышли на женщину, которая принесла им этот диван. Выяснилось, что это диван ее дедушки, умершего несколько месяцев назад.

В итоге Кирби вернул женщине все деньги. ”Я всегда думал, как бы я поступил, если бы оказался в такой ситуации. И теперь я знаю — и потому чувствую себя прекрасно”, — сказал он. Диван Кирби оставил себе.