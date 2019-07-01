Алексея Навального снова аретсовали

Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга из-за участия в несогласованном шествии в поддержку Ивана Голунова 12 июня.

Навальный был задержан на той акции. Материалы его дела должны были рассмотреть 24 июня, но рассмотрение отложили по ходатайству защиты, пишет ”Медиазона”.

Всего полиция задержала на шествии более 500 человек.