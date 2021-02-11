Александр Лукашенко назвал главное условие своего ухода

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов уйти из власти при условии сохранения мира и порядка в стране и отсутствия протестов. Об этом он сказал на Всебелорусском народном собрании, сообщает корреспондент РБК.

”Главное мое условие исхода из власти — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение”, — сказал глава государства.

Еще одним условием он назвал то, что в случае прихода к власти ”не тех” — с другими взглядами — ни один волос не должен упасть с головы его сторонников.

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