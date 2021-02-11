Александр Лукашенко назвал главное условие своего ухода

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко ответил на вопрос, который волнует многих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов уйти из власти при условии сохранения мира и порядка в стране и отсутствия протестов. Об этом он сказал на Всебелорусском народном собрании, сообщает корреспондент РБК.
”Главное мое условие исхода из власти — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение”, — сказал глава государства.
Еще одним условием он назвал то, что в случае прихода к власти ”не тех” — с другими взглядами — ни один волос не должен упасть с головы его сторонников.
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