А вы следите за делом Ивана Голунова? Опрос RusDelfi

6 июня журналиста российского издания Meduza Ивана Голунова арестовали в Москве. По версии следствия, он занимался сбытом наркотиков.
Однако многие российские и международные СМИ выразили сомнение в версии правоохранительных органов, связав арест с расследованиями, которыми занимался Голунов.
Председатель жюри кинофестиваля "Кинотавр" Константин Хабенский начал приветственную речь со слов в поддержку Ивана.
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