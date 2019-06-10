10.06.2019, 10:35

А вы следите за делом Ивана Голунова? Опрос RusDelfi

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Иван Голунов
Иван Голуновфото: Meduza

6 июня журналиста российского издания Meduza Ивана Голунова арестовали в Москве. По версии следствия, он занимался сбытом наркотиков.

Однако многие российские и международные СМИ выразили сомнение в версии правоохранительных органов, связав арест с расследованиями, которыми занимался Голунов.

Председатель жюри кинофестиваля "Кинотавр" Константин Хабенский начал приветственную речь со слов в поддержку Ивана.

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