А вы следите за делом Ивана Голунова? Опрос RusDelfi

Однако многие российские и международные СМИ выразили сомнение в версии правоохранительных органов, связав арест с расследованиями, которыми занимался Голунов.

Председатель жюри кинофестиваля "Кинотавр" Константин Хабенский начал приветственную речь со слов в поддержку Ивана.

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