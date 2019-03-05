5 лет санкций ЕС: тающие миллионы Януковича

Эти деньги могут быть конфискованы и переданы Украине лишь после того, как в украинских судах будет доказано нелегальное происхождение средств. До сих пор, однако, ни одно из дел не было расследовано до конца и передано в суд. Во многих случаях, как показывает проведенный DW анализ судебных решений, украинские следователи обращались в суд за разрешением на доступ к банковским документам за границей лишь спустя два-три года после блокировки счетов людей из санкционного списка.

Однако из-за затягивания расследования в Украине санкционный список ЕС за пять лет сократился на треть. Немало фигурантов списка успешно оспаривали блокировку счетов в Европейском суде. По крайней мере, часть вины за то, что расследование проводится медленно, лежит на украинской системе правосудия. Судебные документы, которые проанализировала DW, показывают, что назначенные еще при Януковиче судьи нередко отклоняют ходатайства следователей, ссылаясь на абсурдные причины. Так, в одном случае следователю было отказано в доступе к банковским документам в связи с тем, что предоставленные следствием доказательства были нечитабельными якобы из-за плохого качества копий.

Перспективы Украины когда-либо вернуть деньги клана Януковича из-за границы призрачны еще и по другой причине — средств на заблокированных счетах всё меньше. Дело в том, что их собственники могут оплачивать услуги своих адвокатов деньгами с замороженных счетов. И Виктор Янукович вместе со своим сыном Александром не скромничают. Гонорар их звездных британских адвокатов, как удалось выяснить DW по документам в реестре решений Европейского суда в Люксембурге, составляет 1500 фунтов в час.

Деньги клана Януковича: также и в Германии

DW начиная с 2014 года писала о бизнесе, подконтрольном фигурантам санкционного списка ЕС — олигарху Сергею Курченко и экс-депутату Алексею Азарову, сыну бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Они купили в 2012 году сеть газовых заправок Sparschwein Gas.

Как показало расследование DW, Курченко и Азаров прятали свои имена за запутанной конструкцией из компаний в Нидерландах, Австрии и офшорных юрисдикциях. Немецким следователям понадобилось более двух лет, чтобы определить бенефициаров этого бизнеса.

К этому моменту Алексей Азаров уже вышел сухим из воды: Совет ЕС исключил его фамилию из санкционного списка, потому что украинские следователи длительное время не предоставляли сведений о незаконном происхождении средств. По этой же причине было прекращено и следствие в Германии по подозрению в отмывании денег. Дело в Украине начало продвигаться лишь в 2017 году.

Миллионы за продажу портфелей?

На немецкий след клана Януковича следователи вышли через Швейцарию. Согласно одному из судебных постановлений, имеющемуся в распоряжении DW, киевский суд 15 августа 2017 года наложил арест на десять счетов в швейцарских банках, на которые через офшорные фирмы Азарова поступили около 18 миллионов долларов.

Эти средства, как считают следователи, сын премьера Николая Азарова получил от другого представителя ближайшего окружения Виктора Януковича — Андрея Клюева.

Следствие предполагает, что деньги были переданной через сына взяткой за назначение Клюева вице-премьером в правительстве Азарова-старшего. В 2010 году, за один день до назначения, подконтрольная Азарову-младшему кипрская фирма за пять тысяч долларов купила одну из украинских фирм Андрея Клюева. Через два месяца Азаров продал фирму назад новоиспеченному вице-премьеру, но уже за 17,8 миллиона долларов.

Когда годы спустя суд распорядился заморозить выведенные в Швейцарию средства, на счетах оказалось всего-навсего 600 тысяч долларов. На остальные деньги, выяснили следователи, Азаров купил недвижимость в странах ЕС. Но также и сеть заправок в Германии — вместе с Сергеем Курченко. Деньги Курченко, по данным следствия, были получены от незаконных операций с топливом. Связаться с находящимися в розыске подозреваемыми, чтобы узнать их версию событий, DW не удалось.

Трюки для обхода санкций

Сегодня немецкие фирмы Курченко и Азарова фактически банкроты. Тем не менее заправочный бизнес процветает. Но осуществляется он через другие фирмы. Теперь этим бизнесом занимается друг Сергея Курченко Константин Пивоваров. Оформлено всё, как показал анализ данных в реестрах компаний, на австрийскую фирму Пивоварова — Garda Handels- und Beteiligungs GmbH.