09.12.2019, 17:21
18-летнего жителя Польши подозревают в том, что он убил топором родителей и младшего брата(27)
Польская полиция задержала 18-летнего подростка, которого подозревают в том, что он убил топором родителей и младшего брата.
Польская полиция задержала 18-летнего подростка, которого подозревают в том, что он убил топором родителей и младшего брата.
Как сообщает польская радиостанция RMF FM, подросток залез на крышу и оттуда позвал полицию, утверждая, что в дом вломились воры и напали на его родных.
Однако на допросе он признался в убийствах и рассказал, куда закопал орудие убийства — топор.
Инцидент произошел в ночь на понедельник в польском городе Зомбковице-Слёнске, передает PAP.
Полиция отказалась подтверждать информацию, а лишь сообщила, что погибли двое взрослых и семилетний ребенок.
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