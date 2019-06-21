21.06.2019, 21:40

”150 смертей несоразмерны сбитому беспилотнику”. Трамп объяснил свой отказ от удара по Ирану

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rus.delfi.ee
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”150 смертей несоразмерны сбитому беспилотнику”. Трамп объяснил свой отказ от удара по Ирану
AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что решил отказаться от удара по Ирану в ответ на сбитый беспилотник из-за того, что это бы стало непропорциональным ответом, пишет Медуза.

Трамп подтвердил ранее опубликованную в The New York Times информацию, о том что вариант прямой атаки по целям в Иране рассматривался накануне.

”Я спросил, сколько будет смертей [в результате атаки]. Сто пятьдесят человек, сэр, ответил мне генерал. За десять минут до удара я отменил его, потому что это несоразмерно сбитому дрону, в котором не было людей”, — написал президент в твиттере.

Источники агентства Reuters в руководстве Ирана утверждали, что Дональд Трамп передал в Тегеран через посредников из Омана требование немедленно начать обсуждение ”различных проблем” путем переговоров. В противном случае президент США якобы угрожал Ирану ”неминуемым нападением”.

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