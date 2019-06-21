”150 смертей несоразмерны сбитому беспилотнику”. Трамп объяснил свой отказ от удара по Ирану

Трамп подтвердил ранее опубликованную в The New York Times информацию, о том что вариант прямой атаки по целям в Иране рассматривался накануне.

”Я спросил, сколько будет смертей [в результате атаки]. Сто пятьдесят человек, сэр, ответил мне генерал. За десять минут до удара я отменил его, потому что это несоразмерно сбитому дрону, в котором не было людей”, — написал президент в твиттере.

Источники агентства Reuters в руководстве Ирана утверждали, что Дональд Трамп передал в Тегеран через посредников из Омана требование немедленно начать обсуждение ”различных проблем” путем переговоров. В противном случае президент США якобы угрожал Ирану ”неминуемым нападением”.