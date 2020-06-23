130 км/час, четыре полосы: как Латвия планирует развивать сеть своих автотрасс

Латвийские "автобаны"

1020 км главных государственных автодорог к 2040 году должны превратиться в четырехполосные автотрассы с максимальной скоростью движения 130 км/ч. Цель — чтобы из любого главного центра регионального развития до Риги можно было добраться за два часа. Такие магистрали соединят Ригу с Вентспилсом, Лиепаей, Елгавой, Бауской, Екабпилсом, Даугавпилсом, Резекне, Цесисом, Смилтене и Айнажи.

Скоростные трассы планируют оградить от диких животных, построить двухуровневые развязки и барьеры от шума, оснастить датчиками смарт-технологий (сеть передачи данных 5G). На параллельных дорогах обустроят остановки для общественного транспорта, велодорожки и пешеходные дорожки.

Сеть региональных дорог

Сеть региональных дорог (почти 3600 км) планируется развивать так, чтобы соединить центры развития с автомагистралями по кратчайшему маршруту.

По плану, еще 6400 км составят дороги местного значения, а 8000 км — подъездные дороги.

Рига — главный транспортный узел

Особое внимание будет уделено и Рижской агломерации, которая является центральным транспортным узлом не только Латвии, но и Балтии. Сегодня почти все главные автодороги упираются в Рижскую окружную дорогу, и интенсивность движения по ней существенно превышает потенциал. Например, участок Саласпилс-Балтэзерс за сутки проезжает около 20 000 автомобилей, тогда как он рассчитан на 6000-8000 автомобилей.

В результате реализации плана развития сети автодорог из Тукумса, Елгавы, Бауски, Огре, Сигулды и Саулкрасты в Ригу можно будет доехать за 30 минут.

Как и когда будут строить?

Совет по автодорогам одобрил план, подготовленный LVC. Однако этого мало: документ еще должен рассмотреть и утвердить Кабинет министров.

Если план будет полностью утвержден, то его реализация запланирована в три этапа. На первом этапе до 2030 года основное внимание будет уделено перестройке Рижской окружной дороги, а также перестройке дорог по направлению из Риги в Юрмалу, Сигулду, Елгаву и участка Кокнесе-Плявиняс-Екабпилс. Это 178,9 км дорог, финансирование — 984,6 млн евро.