10 самых забавных объяснений, которые пограничники услышали от нарушающих ограничения литовцев

1. Водитель из Шакяйского самоуправления объяснил, что везет посылку, которую нужно будет отправить в почтовом отделении в Юрбаркасе. Пограничники попросили показать посылку. Мужчина признал, что ее нет.

2. Водитель, ехавший из Висагинаса, заверил пограничников, что ему нужно доехать до Игналины. Причина в том, что перед праздником он в супермаркете Maxima купил брюки, которые, как оказалось, ему не подошли, поэтому необходимо обменять их или вернуть деньги.

3. Водителю, перевозившему мешок с картофельными очистками из Пагегяй, нужно было доехать до своего приусадебного участка в Юрбаркасе, поскольку такие отходы необходимо было компостировать.

4. Два жителя Друскининкай собрались доехать до Лаздияйского района, потому что хотели там искупаться в озере.

5. Водитель из Юрбаркаса в 22.00 ехал на кладбище в Шакяйском районе — ему нужно было зажечь свечи.

6. Собака голодная, нет еды. Из-за этого водителю из Висагинаса нужно было доехать до Игналины и купить там корм для питомца.

7. Водители из Вильнюса хотел увидеть, как выглядит празднично украшенный Друскининкай,- пришлось вернуться.

8. Водитель заменил моторное масло на своей машине. Чтобы убедиться, что масло не вытекло из двигателя и что работа была сделана правильно, ему необходимо было из Пагегяй съездить в Юрбаркас.

9. Парень, который поехал из Варенского района в Шальчининкский, уверял пограничников, что ему нужно увидеться со своей подругой.

10. В Каунасе договорились о покупке автоприцепа. Такая цель водителя из Друскининкай не стал для него поводом покинуть муниципалитет.

Со среды до утра воскресенья пограничники развернули 584 автомобиля.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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