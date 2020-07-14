"Моих дедушку и бабушку выслали в Сибирь, хотя отец был коммунистом". Лучший литовский гандболист рассказал о советском прошлом

О ПОБЕДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

У нас тогда был очень хороший состав, и мы чувствовали свою силу. Перед тем чемпионатом выиграли Кубок мира, причем побежали всех соперников за явным преимуществом. Да мы их просто уничтожали!

Когда приехали на чемпионат мира в ФРГ, не было никаких сомнений, что возьмем там золото. В группе обыграли чехов с разницей в 14 мячей. Кувейт, понятно, просто разгромили — "плюс 25", с хозяевами — победителями предыдущего "мира" тоже проблем не имели — 24:16.

"Юги" пробирались к главному матчу с куда большим трудом. Если мы не потеряли ни очка, то они проиграли датчанам, сделали ничью с венграми, а у румын выиграли лишь мяч. Правда, это не помешало им сыграть с нами вничью в основное время. Но сил у нас оказалось больше, и овертайм поставил все на свои места — 30:27.

О ПРОПУСКЕ ОЛИМПИАДЫ-1984

Отлично помню тот день, когда нам казали, что никуда не летим. Дело было в Новогорске. И главный тренер, как ни в чем не бывало, сообщил: так мол и так, Советский Союз бойкотирует Олимпиаду. Ничего страшного, американцы сделали это в 1980 году, мы отвечаем им в 1984-м. Но унывать не стоит, впереди много интересных соревнований, и завтра у нас тренировка по расписанию — в 7.30 утра.

Мы подумали, что Евтушенко (главный тренер - прим. RusDelfi) над нами смеется. Как можно с улыбкой говорить нам о том, что никакого Лос-Анджелеса не будет, а вместо него утренняя тренировка? Когда поняли, что это всерьез, встали и ушли — тренируйся сам.

О ЖИЗНИ В СССР

Не будем далеко ходить: моих дедушку и бабушку выслали в лагерь в Сибирь, там они и погибли. Увезли, как только началась война. Хотя мой папа был коммунистом, я видел у него партбилет. Отец объяснял его происхождение так: "На работе сказали, что надо вступить". Я красный галстук никогда не носил. Не был ни пионером, ни комсомольцем. Кстати, таких, как я, в школе было много. И к их родителям, как и к моим, часто приходили учителя — жаловаться и уговаривать… Что нам дал тот ваш Ильич, чтобы мы на него так молились? Ничего.

Раймондас Валуцкас родился 19 апреля 1959 года в Шяуляе. Серебряный призер чемпионата СССР 1981, 1985 и бронзовый призер 1979, 1986 (команда "Гранитас", Каунас). В составе сборной Литвы серебряный и бронзовый призер Спартакиады народов СССР. Чемпион мира 1982 года в составе сборной СССР, победитель Кубка Европы IHF 1987 ("Гранит", ). В 1988-89 играл в Испании. Живет в Германии с 1989 года.