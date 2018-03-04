"Это за Жириновского": неизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре Москвы

Мужчина толкнул кандидата в президенты России Ксению Собчак в центре Москвы, его задержали, утверждают в пресс-службе кандидата.

Это произошло "на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева". "Мужчина вылил на Собчак воду и сильно толкнул — так, что она упала", — говорится в сообщении.

Сейчас ожидается полиция для составления протокола, добавили в пресс-службе.

Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала,облил чем то с криком ”это за жириновского” Вызвали милицию.— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 марта 2018 г.

Позже стало известно, что московская полиция начала проверку в связи с этим инцидентом. "Сегодня около дома 40 по Ленинградскому проспекту неизвестный мужчина плеснул водой в лицо кандидату в президенты России Ксении Собчак", — рассказал сотрудник пресс-службы столичного главка полиции.

По его словам, мужчина был задержан, его личность установлена, он доставляется в территориальный отдел полиции для разбирательства. "По данному факту проводится проверка", — добавил собеседник агентства.

Ранее на этой неделе в ходе предвыборных дебатов на телевидении кандидат в президенты РФ Ксения Собчак после непечатного оскорблений со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского облила его водой. Глава ЦИК Элла Памфилова в свою очередь заявила, что комиссия не имеет полномочий оценивать поведение кандидатов в президенты на дебатах, они сами имеют возможность защитить свою честь и репутацию в суде. 2 марта адвокатский корпус Собчак подал в Генпрокуратуру заявления с просьбой о возбуждении административного дела об оскорблении на Жириновского.

Выборы президента в России пройдут 18 марта.