Вейонис не собирается подражать Кальюлайд и переезжать в провинцию

Президент Латвии Раймондс Вейонис пока не собирается следовать примеру президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, которая на время решила переехать из Таллинна в провинцию, откуда она и собирается исполнять обязанности главы государства.



Как отмечает программа LNT Ziņas, Кальюлайд в начале года заявила, что на месяц отправляется работать в приграничной Нарве. Таким образом она хочет продемонстрировать, что город, большинство жителей которого является русскоязычным, принадлежит государству в такой же большой мере, как и вся Эстония.

"Кстати, я пообещала на месяц переехать в Нарву со всей своей канцелярией, когда Vaba Lava закончит строительство своего здания, чтобы показать, что эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, а также ценит Нарву", — сказала президент в интервью.

В канцелярии резидента Латвии сообщили, что Раймонд Вейонис пока не собирается уезжать из Риги, поскольку ему хватает и частых поездок по регионам республики.

"У канцелярии президента нет подобного плана, как в Эстонии, но я хотел бы сказать, что президент всегда подчеркивает: Латвия это не только Рига. Президент часто ездит в регионы, посещает города и края, где всегда встречается с жителями, где у каждого есть возможность задать вопрос", — пояснил советник Вейониса по делам прессы Янис Сикснис.

Скептически к идее временно перенести работу главы государства из Риги в другой город, например, в Даугавпилс, отнеслась и экс-президент Вайра Вике-Фрейберга. По ее мнению, в этом нет особой надобности, и Рига не должна терять свое историческое и символическое значение.

При этом эксперты оценивают решение президента Эстонии в позитивном ключе.

"В отношении к русскоязычным важно не только демонстрировать позицию, но также и жесты. И это очень красивый жест, который несет в себе позитивное значение", — считает политолог Юрис Розенвалдс.

Похожую позицию по этому поводу выразил и политолог Ивар Иябс, заявивший, что переезд президента в Нарву покажет, что этот город такая же составная часть Эстонии, как Пярну или Тарту.

Временный переезд Вейониса в один из регионов Латвии поддерживают также и жители Латвии. Согласно результатам опроса, позитивно эту идею оценили 62% респондентов.