В Финляндии состоялись последние перед выборами дебаты кандидатов в президенты

26 января состоялась последняя предвыборная дискуссия кандидатов в президенты Финляндии, которые в ближайшее воскресенье поборются на избирательных участках за пост главы государства.

В ходе дебатов обсуждались как внутриполитические темы, так и вопросы внешней политики, сообщает портал финского телерадиовещания Yle.

Кандидаты поговорили о пандах, плавно перейдя к нарушению прав человека в Китае, затем вернулись к горячей теме вступления Финляндии в НАТО, обсудили принятую модель активного поиска работы, высказались по поводу иммиграции и завершили дискуссию вопросом о последствиях климатических изменений.

По мнению политического обозревателя Yle, завершающая дискуссия строилась на том, сможет ли действующий президент Саули Ниинистё отстоять свою лидерскую позицию и отразить нападки остальных кандидатов.

Ниинистё пришлось еще раз объяснять свою позицию по вступлению в НАТО. Он дал понять, что не поддерживает вступление в альянс сейчас, но не может говорить с уверенностью о будущем, так как ситуация в мире постоянно меняется.

Ниинистё также получил порцию критики со стороны других кандидатов по поводу утверждения модели активного поиска работы. Многие высказали удивление по поводу того, почему президент не воспользовался правом вето или не потребовал более тщательной подготовки закона до его подписания.

Независимый кандидат Пааво Вяюрюнен удивил своим заявлением о том, что готов выделить 50 000 евро благотворительной организации Хейкки Хурсти, бесплатно раздающей еду малоимущим, если его выберут президентом. Своим заявлением он вызвал шквал комментариев в Twitter. Многие обвиняли его в покупке голосов.

Приз зрительских симпатий получил Саули Ниинистё, второе место заняла Лаура Хухтасаари ("Истинные финны"), третье — Пекка Хаависто ("Зеленые"). Хуже всех, по мнению аудитории, вступили Мерья Кюллёнен (Союз левых сил) и Нильс Торвальдс (Шведская народная партия).

В общей сложности на пост президента Финляндии в 2018 году претендуют восемь кандидатов: шесть от политических партий и двое самовыдвиженцев, включая действующего президента Саули Ниинистё.

Выборы пройдут в воскресенье, 28 января.

Помимо вышеречисленных политиков, за президентский пост поборются кандидат от социал-демократов Туула Хаатайнен и бывший премьер-министр Матти Ванханен (Финляндский центр).

Социологические опросы предсказывают на выборах уверенную победу Саули Ниинистё.