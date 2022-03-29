Я точно хочу вернуться: украинка продолжает вести блог о новой жизни в Эстонии

В этом году как-то особенно ждала весну



Уже месяц как я живу в Таллинне, который, по сути, стал моей второй родиной. И больше месяца как началась война. Жизнь теперь разделена на две части — до и после войны. Я стараюсь не думать о том, что было “до”, не хочу травмировать свою психику. Теперь я понимаю, что “до” у меня было все! А раньше я этого не понимала. Вернее, недооценивала. Наверное, сейчас многие из нас, вспоминая прошлую жизнь, корят себя за это. Корят за то, что иногда были чем-то недовольны: неурядицами на работе, конфликтами с коллегами, отсутствием достаточных финансов, ссорами с родственниками, не тем взглядом любимого, не тем словом родителей и так далее. Какими же мелочными и жалкими кажутся сейчас все эти проблемы! И как бы мы хотели вернуться в ту жизнь, полную всей этой суеты сует!

Но я стараюсь привыкнуть к жизни “после”. Понимаю, что у меня нет права раскисать и плакать, все свои слезы я уже выплакала. Нужно сконцентрироваться и жить дальше. Спасает работа в таллиннском штабе, созданном на основе Ассоциации украинских организаций Эстонии, который с самых первых дней войны активно предоставляет помощь украинской армии и гражданскому населению. Я веду документацию, и безумно рада, что могу таким образом быть полезной своей стране. Владимир Паламар — респект тебе и твоей команде. С утра до позднего вечера ребята принимают звонки, ищут необходимое снаряжение, амуницию, продукты, лекарства, одежду и миллион других таких нужных там вещей. Потом — машины и водителей, чтобы отправить все это в Украину. В штабе я нашла новых друзей — это украинские парни и девушки, которые давно живут в Таллинне, и которые несмотря на свою занятость, 50 процентов времени уделяют сейчас волонтерской работе. Они помогают мне морально и психологически выжить в чужой стране. Мы сплочены одной задачей и одной идеей — мы должны победить в этой войне, мы обязаны сохранить нашу родину. Чтобы было куда возвращаться, даже тем, кто осел здесь навсегда.