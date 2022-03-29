Я точно хочу вернуться: украинка продолжает вести блог о новой жизни в Эстонии
В этом году как-то особенно ждала весну
Уже месяц как я живу в Таллинне, который, по сути, стал моей второй родиной. И больше месяца как началась война. Жизнь теперь разделена на две части — до и после войны. Я стараюсь не думать о том, что было “до”, не хочу травмировать свою психику. Теперь я понимаю, что “до” у меня было все! А раньше я этого не понимала. Вернее, недооценивала. Наверное, сейчас многие из нас, вспоминая прошлую жизнь, корят себя за это. Корят за то, что иногда были чем-то недовольны: неурядицами на работе, конфликтами с коллегами, отсутствием достаточных финансов, ссорами с родственниками, не тем взглядом любимого, не тем словом родителей и так далее. Какими же мелочными и жалкими кажутся сейчас все эти проблемы! И как бы мы хотели вернуться в ту жизнь, полную всей этой суеты сует!
Но я стараюсь привыкнуть к жизни “после”. Понимаю, что у меня нет права раскисать и плакать, все свои слезы я уже выплакала. Нужно сконцентрироваться и жить дальше. Спасает работа в таллиннском штабе, созданном на основе Ассоциации украинских организаций Эстонии, который с самых первых дней войны активно предоставляет помощь украинской армии и гражданскому населению. Я веду документацию, и безумно рада, что могу таким образом быть полезной своей стране. Владимир Паламар — респект тебе и твоей команде. С утра до позднего вечера ребята принимают звонки, ищут необходимое снаряжение, амуницию, продукты, лекарства, одежду и миллион других таких нужных там вещей. Потом — машины и водителей, чтобы отправить все это в Украину. В штабе я нашла новых друзей — это украинские парни и девушки, которые давно живут в Таллинне, и которые несмотря на свою занятость, 50 процентов времени уделяют сейчас волонтерской работе. Они помогают мне морально и психологически выжить в чужой стране. Мы сплочены одной задачей и одной идеей — мы должны победить в этой войне, мы обязаны сохранить нашу родину. Чтобы было куда возвращаться, даже тем, кто осел здесь навсегда.
Я отбрасываю мысль, что я здесь навсегда. Я точно хочу вернуться. Но Таллинн местами мне очень напоминает Киев — красивый, уютный, пропитанный стариной. Я теперь часто гуляю здесь улицами старого города и вспоминаю как я это делала в Киеве. Мой дом находится на Подоле в самом сердце Киева, надеюсь, он еще стоит, и ждет меня. Знаменитая улица старого города Андреевский спуск всего в пяти минутах ходьбы от него. Каждые выходные я устраивала прогулку и каждый раз наслаждалась по-новому духом этой улицы.
Пила любимый кофе и гоголь-моголь в ресторане “За двумя зайцами”, покупала винтажные украшения у уличных продавцов, любовалась картинами украинских мастеров на аллее художников, иногда играла на уличном пианино, которое стоит у Андреевской церкви, а вечером заходила в бар Jazz 32 послушать джаз и выпить один из самых вкусных коктейлей на Воздвиженке. Мечтала, чтобы скорее началась весна и можно было подняться с пейзажной аллеи на Лысую гору, разложить там пикник на траве и любоваться видами любимого Подола и Воздвиженки. В этом году как-то особенно мечтала и особенно ждала весну. Видимо подсознательно что-то чувствовала… и не дождалась…
Теперь я изучаю Старый город Таллина, его историю, архитектуру. Открываю для себя вкусные места, подумываю о том, чтобы завести ресторанный блог о заведениях Эстонии. И в ближайшем времени дать вам рекомендации, где отведать блюда национальной кухни, где готовят лучший в городе кофе, где выпить самого вкусного крафтового пива, где послушать живую музыку под бокал чудесного вина.
В первый же день прогулки ноги привели меня к самому старому кафе в Таллинне и всей Эстонии — Maiasmokk, что в переводе на русский означает “лакомка” и находится на том же самом месте, что и в день своего открытия в 1864 году на улице Pikk 16. Прямо напротив кафе располагается здание российского посольства. Почти каждый день здесь проходят митинги в поддержку Украины. Ограда посольства увешена плакатами, уничижающими правительство РФ и ее правителя. Эстонцы несут сюда желто-голубые цветы. Атмосферу передать невозможно, нужно идти и увидеть все своими глазами. Я снимала видео и плакала. Ко мне подходили чужие люди, они понимали, что я из Украины, и говорили мне, что их сердце со мной. Молодой парень начал петь украинский гимн, я набралась смелости и решила познакомиться, спросить откуда он из Украины? Оказалось, из Финляндии, и я уж совсем не могла сдержать слез…
А на главной Ратушной площади люди заполонили летние террасы. Весна полным ходом, и они счастливые радуются солнцу и пьют свое первое просекко на открытом воздухе. Приятно осознавать, что жизнь продолжается, только очень больно, что украинцы сейчас не могут сделать того же самого. И я представляю с каким удовольствием я бы выпила сейчас просекко на своей любимой летней террасе Алхимик бара… Я обязательно сделаю еще это, я знаю!
Таллинн: как адаптироваться?
В Таллине я не чувствую себя одинокой и предоставленной самой себе. Прежде всего благодаря тому, что рядом мои родители — мы вместе, и я понимаю, как безумно тяжело тем, кого разделила война. Более того, тепло и внимание местных жителей, которые пытаются всячески поддержать украинцев, бежавших от войны, не может не радовать.
Где бы я ни сказала, что я из Украины — в глазах людей я вижу сопереживание и глубокую боль. Не стесняйтесь говорить, что вы бежали от войны: во многих магазинах, мне предложили скидку на нужные товары, новые знакомые в штабе сообщили о том, где украинкам можно постричься и сделать маникюр за полцены, и даже, где можно бесплатно получить корм для моей Фроси.
Если у вас нет достаточно го количества одежды и обуви, а скорее всего это так — помню как собирала чемодан на пару дней для “викенда во Львове” — существует пункт гуманитарной помощи по адресу Punane 50. Там абсолютно бесплатно можно подобрать себе и детям необходимые теплые вещи, игрушки, посуду и даже книги. Еще один полезный сервис, который точно пригодится каждому украинцу, поселившемуся сейчас в Эстонии — “Допомагай своим”. Зарегистрировавшись на этой платформе, украинцы, которые оказались вдали от дома смогут воспользоваться профессиональными услугами украинцев, которые постоянно проживают здесь.Также предложить свои услуги вы сможете сами.
Такой вот взаимообмен — прекрасная возможность коммуникации и возможности представить плечо друг другу. Уже сейчас на сервисе можно найти услуги парикмахера, косметолога, психолога… ну и конечно каждый украинец может предложить те навыки, которыми он владеет. Со временем, это будет сервис с возможностью находить свободные рабочие места. Ведь мы все прекрасно понимаем, что в ближайшее время для нас это будет самый большой вызов: научиться зарабатывать в чужой стране.
О том, как стать на биржу труда, какие вакансии в Эстонии пользуются спросом и как оперативно найти работу я напишу в следующем тексте блога. Также я рассказать о досуге, который тоже сейчас важен, чтобы как-то интегрироваться в новую жизнь. Вот несколько мест, которые советую посетить. Сама я уже побывала в них — поэтому делюсь с вами из первых уст:
- Экскурсия в Кадриорг
- Музей “Летная гавань”
- Музей современного искусства Kumu
- Русский театр Эстонии
- Шоппинг-молл Ülemiste
- Рынок Balti Jaama Turg