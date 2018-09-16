16.09.2018, 09:27

В КХЛ разгорелись страсти из-за фото Путина на логотипе финского клуба ”Йокерит”

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rus.delfi.ee
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Helsingin Sanomate poolt modifitseeritud Helsingin Jokeriti logo.
Helsingin Sanomate poolt modifitseeritud Helsingin Jokeriti logo.Foto: Ekraanitõmmis

В международной хоккейной лиге КХЛ прекрасно стартовал единственный финский клуб ” Helsingin Jokerit”. Из прошедших шести матчей ”Джокеры” выиграли 5 и один проиграли лищь в добавленное время, сейчас они занимают первое место в Западной конференции. В то же время клуб оказался втянутым в скандал.


Газета Helsingin Sanomat перед стартом хоккейного сезона опубликовала на своей первой полосе логотип «Йокерит», на котором вместо подмигивающего джокера расположено лицо президента России Владимира Путина.

Тем самым газета, разумеется, хотела подчеркнуть, что Россия посредством КХЛ старается распространить свое влияние на соседние страны. Однако многим такой поступок журналистов пришелся не по душе, и потоки негатива продолжают изливаться до сих пор.

«Такое использование нашего логотипа незаконно. Это просто жалкая попытка заработать, это уже не журналистика. «Йокерит» - лидер хоккейного рынка Финляндии и ни одно издание не спрашивало у нас разрешения на использование нашего логотипа в политических целях. Естественно, мы обязательно будем что-то предпринимать», - пообещал председатель клуба Юка Кохонен.

«Они могут писать, что им вздумается. Но все-таки у них права издеваться над нашим логотипом. Мы не допустим такого», - добавил один из владельцев клуба Харри Харкимо.

26 и 28 октября «Йокерит» выступит в Таллинне, проведя две встречи в рамках КХЛ в ледовом холее Тондираба. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ

Tallinn Hockey weekend
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