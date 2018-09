В КХЛ разгорелись страсти из-за фото Путина на логотипе финского клуба ”Йокерит”

Газета Helsingin Sanomat перед стартом хоккейного сезона опубликовала на своей первой полосе логотип «Йокерит», на котором вместо подмигивающего джокера расположено лицо президента России Владимира Путина.

Тем самым газета, разумеется, хотела подчеркнуть, что Россия посредством КХЛ старается распространить свое влияние на соседние страны. Однако многим такой поступок журналистов пришелся не по душе, и потоки негатива продолжают изливаться до сих пор.

«Такое использование нашего логотипа незаконно. Это просто жалкая попытка заработать, это уже не журналистика. «Йокерит» - лидер хоккейного рынка Финляндии и ни одно издание не спрашивало у нас разрешения на использование нашего логотипа в политических целях. Естественно, мы обязательно будем что-то предпринимать», - пообещал председатель клуба Юка Кохонен.

«Они могут писать, что им вздумается. Но все-таки у них права издеваться над нашим логотипом. Мы не допустим такого», - добавил один из владельцев клуба Харри Харкимо.

Creative use of Finland's top hockey team #Jokerit logo by Finland's biggest newspaper @hsfi. The team may threaten the paper with legal consequences. A legal battle could further highlight the team's links to #Putin. For a team that claims Finnish identity, that might be tricky. pic.twitter.com/27AKbB9oHA