Туск избран председателем Европейского Совета на второй срок

Действующий председатель Европейского Совета Дональд Туск получил необходимое большинство голосов в четверг на саммите ЕС в Брюсселе и будет возглавлять высший орган Евросоюза второй срок.

Туск, который во время голосования и обсуждения не присутствовал в зале заседания Европейского Совета, ответил на поздравления в соцсети: "Благодарю за доверие и положительную оценку Европейский Совет. Я сделаю все возможное, чтобы ЕС стал лучше".

Председатель Европейского Совета избирается квалифицированным большинство членов Евросовета на два с половиной года с возможностью быть переизбранным еще на один срок.

Туск вступил в свою должность в конце 2014 года, и его первый мандат истекает 31 мая 2017 года. Повторному выдвижению кандидатуры бывшего премьер-министра Польши пытались препятствовать нынешние польские власти, обвинившие Туска в нарушении кодекса непредвзятости международного чиновника и вмешательстве во внутренние дела страны.

Кроме того, по мнению польского руководства, сама процедура избрания председателя Европейского Совета недостаточно проработана. В Варшаве считают, что кандидаты на этот пост должны выдвигаться государствами-членами ЕС, а не председательствующей в Совете ЕС страной.

Польское правительство предлагало в качестве кандидата на замену Туску евродепутата Яцека Сариуш-Вольского, хотя в столицах государств-членов ЕС эта кандидатура всерьез никем не воспринималась.