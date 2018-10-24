"Полный хаос!" Трамп раскритиковал миграционную политику Европы

Президент США Дональд Трамп вновь резко раскритиковал миграционную политику в Европе, назвав ситуацию с беженцами в ЕС полным хаосом. "Тем, кто выступает в поддержку нелегальной иммиграции, следует хорошенько посмотреть на то, что происходит в Европе в последние пять лет. Полный хаос! Они только и мечтают о том, чтобы пересмотреть свое решение", — написал он в своем микроблоге в Twitter в среду, 24 октября.

Одновременно Трамп подчеркнул, что у США — надежные границы, и они никогда не допустят незаконного прибытия людей в страну. За последние годы, особенно в 2015 — 2016 годах, в Европу и, в частности в Германию, прибыло большое количество соискателей убежища. Трамп уже неоднократно критиковал решение правительства ФРГ пустить в страну так много мигрантов. При этом он, утверждал, что в результате в Германии резко выросла преступность. Официальная статистика, однако, не подтверждает этого.