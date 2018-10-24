24.10.2018, 20:30

"Полный хаос!" Трамп раскритиковал миграционную политику Европы

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Deutsche Welle
EST 1
Viimased rongid Saksamaale
Foto: Ester Vaitmaa

По мнению президента США, европейцы только и мечтают о том, чтобы исправить ошибочное, по его словам, решение о допуске сотен тысяч нелегальных мигрантов. Он назвал ситуацию с беженцами в ЕС полным хаосом.

Президент США Дональд Трамп вновь резко раскритиковал миграционную политику в Европе, назвав ситуацию с беженцами в ЕС полным хаосом. "Тем, кто выступает в поддержку нелегальной иммиграции, следует хорошенько посмотреть на то, что происходит в Европе в последние пять лет. Полный хаос! Они только и мечтают о том, чтобы пересмотреть свое решение", — написал он в своем микроблоге в Twitter в среду, 24 октября.

Одновременно Трамп подчеркнул, что у США — надежные границы, и они никогда не допустят незаконного прибытия людей в страну. За последние годы, особенно в 2015 — 2016 годах, в Европу и, в частности в Германию, прибыло большое количество соискателей убежища. Трамп уже неоднократно критиковал решение правительства ФРГ пустить в страну так много мигрантов. При этом он, утверждал, что в результате в Германии резко выросла преступность. Официальная статистика, однако, не подтверждает этого.

В настоящее время несколько тысяч мигрантов из Центральной Америки направляются пешком в сторону южной границы США. Трамп уже на протяжении многих дней заявляет, что у этих людей нет никаких шансов проникнуть в Соединенные Штаты. Он угрожает в случае необходимости задействовать вооруженные силы, чтобы остановить беженцев.

В США в ближайшие недели пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и миграционная политика является одной из важных тем избирательной кампании.

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