Почти 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными из-за технической ошибки

МВД России впервые официально объяснило, из-за чего почти полтора миллионов паспортов россиян стали недействительными, сообщает ”Коммерсантъ”. Это произошло из-за ошибки при объединении разрозненных паспортных баз в 2006 году, пишет Дождь. В консульском отделе Посольства РФ в Эстонии пояснили Delfi, что эта проблема не касается паспортов граждан РФ, проживающих в Эстонии.

Газета привела в пример истории нескольких жителей Москвы, которые узнавали в банках или при оформлении сделок с недвижимостью, что их паспорта недействительны.

В МВД признали существование проблемы, отметив, что это связано с объединением баз данных в 2006 году. Сведения тогда занесли в единую информационную систему ”Российский паспорт”. В связи с отсутствием в тот момент ”должной технической возможности” при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с ”действителен” на ”недействителен”.

Точное количество человек, столкнувшихся с проблемой, в МВД не назвали. ”Коммерсантъ” отмечает, что решение проблемы возложено на самих граждан. В ведомстве напомнили о сервисе на сайте МВД, который позволяет проверить, действителен ли паспорт. Там же установлен счетчик, который отслеживает количество скорректированных гражданами сведений о паспорте. На момент публикации заметки счетчик показывал цифру 1 476 749.