ФОТО и ВИДЕО: Президента Банка Латвии подвергли многочасовому допросу

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич в субботу, 17 февраля, вернулся в Латвию и вечером прибыл в здание Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), а покинул его только в ночь на воскресенье.

Римшевич приехал в здание БПБК примерно в 18:00 на собственном автомобиле. Чуть позже в БПБК прибыл известный адвокат Саулведис Варпиньш.

В 1:20 в воскресенье Римшевич и его адвокат покинули здание, их увезли на автомобиле БПБК.

Как уже сообщалось, в пятницу, 16 февраля, сотрудники БПБК провели обыски в кабинете Римшевича и в его доме в Лангстини. В этот же день правоохранительные органы задержали бизнесмена Мариса Мартинсонса.



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Как сообщает портал Diena, связывающее имена Римшевича и Мартинсонса следствие рассматривает три противоправных действия: вымогательство взятки для должностного лица, вымогательство группой лиц по предварительному сговору и посредничество при даче взятки. Следователи подозревают, что в Латвии в сфере организованной преступности действует группа, члены которой разделили сферы деятельности. Используя служебное положение и политическое влияние, группа, возможно, вымогала взятки, в том числе и у кредитных учреждений.



Ранее уже сообщалось, что БПБК начало проверку в связи озвученной в СМИ информации, о том, что администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленное лицо из финансового сектора вымогали взятку у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.

Также стало известно, что БПБК начало проверку содержащейся в заявлении сети Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) информации о том, что руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии.