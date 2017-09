Звезды Голливуда начали собственное расследование по России

В США создана новая платформа для расследования предполагаемого вмешательства Кремля в кампанию по выборам американского президента. В "Комитет по расследованию России" (Committee to Investigate Russia) вошли звезды Голливуда, в том числе обладатель премии "Оскар" Морган Фримен, и бывшие сотрудники американских спецслужб.

В видеоролике, выложенном в социальных сетях во вторник, 19 сентября, Морган Фримен торжественным голосом объявляет: "На нас напали. Мы находимся в состоянии войны" и добавляет: "Это не киносценарий". Фримен также призывает президента "поговорить с нами напрямую и рассказать нам правду" о вмешательстве России в выборы.

На своем сайте, а также на странице в Facebook и в Twitter, которые уже собрали более 8500 подписчиков, "Комитет по расследованию России" обещает провести "внепартийное, некоммерческое" расследование, чтобы помочь американцам понять "непрекращающиеся нападки России на нашу демократию".

На сайте комитета выложена обширная информация о предполагаемом российском вмешательстве, последние новости, материалы о роли окружения Трампа и другая информация. "Комитет по расследованию России" возглавляют актер и режиссер Боб Райнер и бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, который на протяжении последних восьми месяцев после отставки обвиняет президента Дональда Трампа в том, что тот отказывается признавать факт вмешательства России в выборы в США.

"Я не знаю, осознает ли общественность всю серьезность того, что русские смогли сделать и продолжают делать. Они пытаются подорвать нашу демократию", — сказал Райнер в интервью телекомпании CNN.

For generations, ppl have fought to protect democracy. Now it’s our turn. Watch Morgan Freeman explain Russia’s plot to undermine the U.S. pic.twitter.com/t65wckbmxS— Investigate Russia (@InvestigateRU) September 19, 2017