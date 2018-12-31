Жители Великобритании выстроились за паспортами Ирландии на фоне приближающегося выхода из ЕС

Право на получение ирландского паспорта имеет любой человек, родившийся от ирландского гражданина: это касается и британцев, чьи бабушка и дед родились в Ирландии, а также британцев, постоянно проживающих в Ирландии. Ранее в этом году ирландское правительство увеличило число сотрудников в своем паспортном столе, чтобы справиться с ростом числа заявлений.

ЕС и Великобритания 25 ноября утвердили сделку по условиям Brexit, однако британский премьер-министр Тереза Мэй испытывает серьезное давление, поскольку большинство членов Палаты общин потребовали заново согласовать условия членства Северной Ирландии в Таможенном союзе и едином рынке ЕС после Brexit.

Референдум по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. На нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.