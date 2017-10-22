Жители двух итальянских областей голосуют на референдумах об автономии

Голосование на референдумах по вопросу о получении автономии началось в двух северных итальянских областях — Ломбардии и Венето. Жителям предстоит решить, стоит ли региональным властям получить больше полномочий и, таким образом, сохранить больше налогов на областном уровне. Как отмечает ТАСС, референдум носит консультативный характер. Но к нему приковано повышенное внимание на фоне кризиса в Каталонии.

Венето и Ломбардия — наиболее промышленно развитые области Италии. Возглавляют регионы представители оппозиционной партии "Лига Севера". В конституции указано, что определение степени региональных полномочий возможно только в процессе переговоров с государством. Однако результаты референдумов могут заложить основу для диалога.

Если устремления к автономии будут поддержаны, главы региональных администраций — губернаторы — фактически получат народный мандат на начало этого процесса. Хотя правительство Италии и признает законность голосования, оно считает его "бесполезным политическим шагом". В Риме указывают, что конституция позволяет начать переговоры об автономии и без проведения референдума.

Голосование продлится до 23:00 по местному времени. Кворум предусмотрен только в Венето. В Ломбардии впервые в Италии применяется система электронного голосования.