Жириновскому готовят подарок к выборам: гостиницу в центре Москвы

Как стало известно Русской службе Би-би-си, правительство готовится передать институту лидера ЛДПР Владимира Жириновского принадлежащее РАН высотное здание в трех километрах от Кремля. Так власти выражают Жириновскому благодарность за многолетнюю лояльность, говорят эксперты.

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил министерствам, Российской академии наук (РАН) и Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) подготовить предложения о передаче Институту мировых цивилизаций 14-этажного здания по адресу Ленинский проспект, д. 1/2 кор. 1, принадлежащее РАН. Об этом Русской службе Би-би-си рассказали близкий к Кремлю источник и федеральный чиновник, не уполномоченные давать официальные комментарии в СМИ.

В пресс-службе РАН и в секретариате вице-премьера Аркадия Дворковича (курирует ФАНО) подтвердили получение такого поручения. В Росимуществе и ФАНО на момент публикации материала на письменный запрос Би-би-си не ответили. В пресс-службе правительства заявили, что о подготовке такого документа ничего не знают.

Институт мировых цивилизаций — негосударственный вуз, основанный партией ЛДПР и лично ее лидером Владимиром Жириновским. Институт работает с 1999 года и обучает студентов по специальностям "политология", "экономика", "международные отношения". Обучение в нем стоит от 80 до 100 тысяч рублей в год. Единовременно в вузе обучаются 3,5-4 тысячи человек, рассказал Русской службе Би-би-си вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев.

Выпускники института работают в партии ЛДПР, в Государственной думе, в компании "Макдоналдс", в психиатрической больнице №3 им. Гиляровского, написано в разделе "наши выпускники" на сайте учебного заведения. В прошлом году на территории вуза установили трехметровый памятник Жириновскому.

Сейчас институт располагается в историческом здании по адресу 1-й Басманный переулок, дом 3, строение 1. Это здание институт получил в бесплатное пользование еще в 2002 году, а с 2015 года строение перешло в собственность вуза. В 2016 году оно было продано компании "Раритет-М", следует из данных Росреестра. "Раритет-М" на 10% принадлежит Лебедевой Галине Александровне — полной тезке бывшей жены Жириновского.

Несколько лет назад в здание в Басманном переулке переехал и центральный аппарат ЛДПР, ранее располагавшийся в Луковом переулке. Теперь студенты и партийный аппарат не помещаются вместе, жаловался в письме на имя президента Владимира Путина Жириновский и просил выделить для студентов новое здание. О письме лидера партии в июне сообщал РБК.

Жириновский действительно обращался "ко всем" с просьбой дать институту новое здание, рассказал Русской службе Би-би-си вице-спикер Лебедев. По его словам, Жириновский лично просил Путина о новом здании на одной из последних встреч (судя по сайту Кремля, в последний раз лидер ЛДПР и президент встречались в июле 2017 года). Есть ли какой-то ответ на обращения Жириновского, Лебедеву не известно.

Пресс-секретарь Жириновского сказал Би-би-си, что не знает об обращениях Жириновского. В приемной ректора Института мировых цивилизаций на вопросы Би-би-си не ответили.

Здание на Ленинском проспекте 1/2 — это 14-этажная постройка 1968 года. Здание принадлежит Российской академии наук, а в конце 90-х годов было сдано в аренду Международному академическому агентству "Наука" (компания, принадлежащая РАН и управляющая гостиничным комплексом академии), говорится в ответе пресс-службы РАН на запрос Би-би-си.

Сейчас в здании находятся офисы коммерческих компаний и магазины. Но академия все равно хотела бы оставить это здание у себя. "РАН изучает возможность сохранения в своем ведении гостиничного комплекса по адресу Ленинский проспект, дом 1/2, корп.1. Цель — предоставление дешевого жилья для ученых разных регионов страны, которым необходимо работать с нашими центральными институтами", — говорится в ответе пресс-службы.

Площадь помещений в центре на Ленинском проспекте — 10,8 тысяч кв м. По данным Росреестра, кадастровая стоимость здания — 771,2 млн рублей (13,38 млн долларов).

Новое здание для института — это своеобразная уступка Жириновскому в обмен на его согласие принять участие в предстоящих президентских выборах, утверждает близкий к Кремлю собеседник Би-би-си. Жириновский — одна из несущих конструкций режима: он имитирует оппозицию и канализирует голоса людей, "которые готовы голосовать либо за ультраправых, либо за клоунов", говорит эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. "Это благодарность за многолетний труд на благо режима, за заслуги перед российской партийно-политической системой и парламентаризмом", — добавляет он.

Выборы президента состоятся через пять месяцев, как ожидается, в них примет участие действующий президент Владимир Путин. Данные ведущих социологических центров показывают, что у Путина не возникнет сложностей с очередным переизбранием. Но Кремль заинтересован в том, чтобы избрание президента прошло при высокой явке и высоком результате самого Путина.

Для того, чтобы подогреть интерес граждан к выборам и обеспечить явку, в них должны участвовать те политики, которые способны привести на участки максимальное число избирателей, объясняли ранее источники Би-би-си. По их информации, именно с этой целью в Кремле согласовали сценарий с участием в выборах телеведущей Ксении Собчак.

Однако "зеленый свет" от Кремля на выдвижение Собчак вызвал огорчение у "старой гвардии" — лидеров парламентских партий КПРФ Геннадия Зюганова, "Справедливой России" Сергея Миронова и ЛДПР Владимира Жириновского, говорит собеседник Би-би-си.

Жириновский — один из самых узнаваемых старожилов российской политики и традиционный участник президентских выборов. В октябре, по данным ВЦИОМ, он был на пятом месте в рейтинге доверия российским политикам (после Путина, министра обороны Сергея Шойгу, премьера Дмитрия Медведева и главы МИД Сергея Лаврова).

Получив здание, Жириновский, скорее всего, все же согласится вновь принять участие в выборах, говорит близкий к Кремлю собеседник Би-би-си. По его словам, Жириновский уже получал подобный подарок накануне прошлой президентской кампании — тогда в пользование Института мировых цивилизаций отошло здание на Беговой улице, где сейчас находится общежитие вуза (в Росреестре нет данных о нынешнем владельце общежития).

Вопрос со зданием никак не связан с выборами, возражает вице-спикер Лебедев: "Планируется развивать вуз, выходить на большее количество студентов, существуют нормативы министерства образования, под каждого студента необходимо определенное количество метров". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос Би-би-си о роли Путина в судьбе Института мировых цивилизаций.