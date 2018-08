Жевал записку и придумывал обидные прозвища. Что можно узнать о Трампе из книги его бывшей помощницы

Бывшая помощница президента США Дональда Трампа и экс-директор по коммуникациям в управлении по связям с общественностью Омароса Маниголт Ньюман выпускает 14 августа книгу ”Unhinged: An Insider Account of the Trump White House” (”Нестабильный: Рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе”). В ней она обвиняет Трампа в расизме, сексизме и мизогинии, пишет "Медуза".