Жена Бабченко впервые рассказала, как семью готовили к инсценировке "покушения" на него

Сама Ольга узнала о готовящейся операции сразу после мужа. За несколько дней до "убийства" Бабченко рассказал, что к нему приходили на работу сотрудники СБУ и рассказали, что на него готовится покушение.

"Аркадий сказал, что надо поймать гадов, потому что они не только готовят покушение на его жизнь, но планируют и другие покушения и теракты. И Аркадий сразу сказал мне, что уже принял решение. Я, естественно, с ним согласилась", — сообщила женщина. Через несколько дней с Ольгой Бабченко встретились сотрудники спецслужб, рассказав, какой вырисовывается план действий и какая роль отведена ей.

По признанию Ольги, тогда было непонятно, кто найдет "тело" Аркадия и вызовет спасательные службы. В СБУ хотели, чтобы это сделала жена, но она сопротивлялась, понимая, что потом ее все будут обвинять в циничности. "Незадолго до проведения операции нам сказали, что других вариантов нет", — сказала она.

"Покушение": "киллер" с гильзами и плачущие друзья

Среди посвященных в инсценировку, по словам Ольги, помимо них с дочерью были ее мать, мать Аркадия Бабченко, сотрудники скорой и работники морга. "Знали какие-то люди в полиции, но не те, кто приходил к нам домой", — сказала она в интервью NEWSru Israel.

В среду, 23 мая, Бабченко позвонил жене и сообщил, что спецоперация будет в пятницу. Они с Катей приехали в Киев из Москвы в четверг, но "покушение" отложили. В итоге "убийство" произошло во вторник, 29 мая. О начале операции супругов предупредили после обеда. "Ну и тут я поняла, что обратного пути нет. Знаете, это как роды, когда ты понимаешь, что процесс уже не остановить", — призналась Ольга.

Дочь немедленно отправили к друзьям. К вечеру в квартиру к Бабченко пришли два сотрудника СБУ, которые проинструктировали Аркадия и Ольгу. Они также загримировали журналиста. "Налили крови куда надо — на спину, в рот, в нос, учили падать. Закончили грим и инструктаж и ушли", — рассказала жена.

Через полчаса появился "киллер" — бывший участник АТО Алексей Цимбалюк. "Он сказал Аркадию: "Доброго здоровьичка". Аркадий ответил: "И вам не хворать". "Киллер" не стрелял, а только побросал гильзы. По словам супруги журналиста, за несколько дней до операции майку Аркадия отвезли на стрельбище и прострелили несколькими пулями.

Сразу после ухода "киллера" Ольга вызвала полицию и скорую. Полиция приехала через пять минут. "Труп" никто не трогал. Только "посмотрели сбоку, что вроде дышит". Еще через пять минут приехала скорая с медиками, которые были в курсе дела. Через час после "покушения" прибыла следственная группа. Примерно в час ночи следователи ушли.

По словам Ольги, она все время была на связи с коллегой Бабченко Айдером Муждабаевым. После ухода полиции он поднялся в квартиру и начал плакать, так как не знал о постановке. "Я когда вспоминаю, все внутри переворачивается. Невыносимо видеть, как твой близкий друг оплакивает Аркадия и винит себя. Он чувствовал себя виноватым и просил у меня прощения за то, что уговорил Аркадия остаться в Киеве и пойти работать на канал ATR. Но я могла только плакать вместе с ним", — рассказала жена Бабченко. Минут через пять пришли и остальные друзья ее мужа.