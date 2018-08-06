Землетрясение на острове Ломбок в Индонезии: десятки погибших

Согласно уточненным данным, по меньшей мере 82 человека погибли в результате сильного землетрясения на индонезийском острове Ломбок. Десятки человек пострадали.

Экстренные службы не исключают, что число жертв может вырасти.

Землетрясение магнитудой 7 вызвало разрушение зданий и перебои в электроснабжении, оно ощущалось и на соседнем Бали. Точных сведений о личностях погибших нет.

Неделю назад в результате другого землетрясения на острове погибли не менее 16 человек. Ломбок пользуется большой популярностью среди туристов благодаря хорошим пляжам и пешим маршрутам.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр последнего землетрясения находился недалеко от северного побережья Ломбока на глубине 10 км.

Геологи поначалу предупредили об опасности цунами, но чуть позже отменили предупреждение.

Представитель агентства по устранению последствий стихийных бедствий Индонезии сообщил Франс пресс, что в главном городе острова Матарам частично или полностью разрушено много зданий.

В нескольких районах Матарама зафиксированы перебои в подаче электричества.

Аэропорт на острове работает, несмотря на незначительные повреждения.

Землетрясение ощущалось несколько секунд и на Бали, где люди выбежали из зданий. Пациенты в больнице Денпасар на Бали были эвакуированы из здания, врачи продолжали лечить их на улице.

"Все посетители отеля бросились на улицу, я последовала их примеру. Люди просто заполнили улицы", — рассказала агентству Рейтер австралийская туристка на Бали Мишель Линдсей.