Здоровье российских правителей: совершенно секретно

Комментируя публикацию данных о результатах ежегодного медобследования президента США Дональда Трампа, пресс-секретарь его российского коллеги Дмитрий Песков сказал, что Америка России не указ.

На очередном брифинге для журналистов Пескова спросили, планируется ли аналогичный отчет о состоянии здоровья Владимира Путина.

"Могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим, — ответил он. — Мне неизвестно о том, что такие форматы готовятся. В нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены".

Америка с ее культом здорового образа жизни и моложавости в данном вопросе впереди планеты всей. Лидеры других демократических стран цифры своего артериального давления и содержания сахара в крови не публикуют, но ничего серьезного от сограждан не скрывают.

В русле традиции

Говорят, в годы хрущевской оттепели кто-то из молодых "стадионных поэтов" сказал о правителях России: "Только на инфаркты у них и нет управы!"

Обладая практически неограниченной пожизненной властью, императоры и генсеки болели и умирали, как простые смертные. Но обсуждение их личной жизни, в том числе физического состояния, было запретным.

Запад тоже не сразу пришел к современной открытости. Но все же власть там во все времена меньше окружалась сакральной аурой.

Россия унаследовала византийский и ордынский подход, согласно которому о земном боге не полагалось болтать легкомысленно, а предположение, что кто-то может заменить его и небеса не рухнут, приравнивалось к измене.

Любой оборванец в Париже и Лондоне был в курсе подробностей личной жизни короля.

В Москве XVII века за сплетни о царском здоровье, или, к примеру, слова о том, что государь чего-то не знает и не понимает, можно было лишиться языка.

То ли в силу комбинации генов, то ли по совпадению, потомки Карла-Фридриха Голштейн-Готторпского и Петра I (оба, кстати, крепко выпивали) не доживали до старости, но долго перед смертью не хворали. Монаршее здоровье существенно не влияло на политику, и скрывать было особенно нечего.

Тайна наследника

До революции этот фактор заявил о себе в полную силу лишь однажды.

Сын последнего императора Алексей страдал врожденной гемофилией — наследственным заболеванием, при котором кровь нормально не свертывается, и любая травма может привести к смерти от внутреннего кровоизлияния.

Неизлечимый недуг, передающийся по женской линии и обычно поражающий мужчин, давно присутствовал в роду матери цесаревича Алисы Гессенской. Ее дядя, герцог Олбэнский Леопольд, был полуинвалидом и скончался в 31 год, родной брат Фридрих умер в шесть лет, упав на вымощенную каменными плитами террасу.

По мнению многих историков, Николай II, женившись по любви и не подумав о будущем династии, поступил не по-государственному.

Единственным человеком, способным каким-то до сих пор непонятным науке образом улучшать состояние наследника, был Григорий Распутин, являвшийся, выражаясь по-современному, сильным экстрасенсом.

Царственная чета категорически отказывалась обнародовать тот факт, что их единственный сын — фактически инвалид, и вообще обсуждать с подданными семейные дела.

Даже министры лишь в общих чертах знали, что у цесаревича проблемы со здоровьем. Простые люди, видя его во время редких публичных выходов на руках у огромного матроса, считали наследника жертвой покушения террористов.

Зная правду, народ, вероятно, сочувствовал бы больному мальчику и несчастным родителям. В отсутствие информации люди не видели иного объяснения феномену Распутина, кроме скабрезного.

Смог бы Алексей Николаевич впоследствии руководить страной, или нет, неизвестно. Его жизнь в неполные 14 лет оборвала чекистская пуля.

Владимир Ленин

В советский период лишь два лидера, Никита Хрущев и Михаил Горбачев, имели хорошее здоровье.

Владимир Ленин умер необычайно рано, в 54 года, от прогрессирующего атеросклероза. Вскрытие показало несовместимое с жизнью поражение сосудов головного мозга.

Ходили слухи, что развитие болезни было спровоцировано незалеченным сифилисом, но доказательств этому нет.

Современный биограф Ленина Лев Данилкин сообщает, что данное заболевание, возможно, было наследственным в роду Ульяновых по мужской линии.

Первый инсульт, повлекший частичный паралич и утрату речи, случился с Лениным 26 мая 1922 года. После этого он более полутора лет находился на даче в Горках в беспомощном состоянии, прерывавшемся короткими ремиссиями.

Ленин — единственный советский лидер, из чьего физического состояния секрета не делалось. Медицинские бюллетени публиковались регулярно. Вместе с тем, соратники до последних дней уверяли, что вождь поправится.

Сталин, навещавший Ленина в Горках чаще других членов руководства, размещал в "Правде" оптимистические отчеты о том, как они с Ильичом весело шутили над врачами-перестраховщиками.

Иосиф Сталин

"Вождь народов" в последние годы страдал тяжелым поражением сердечно-сосудистой системы, усугублявшимся нездоровым образом жизни: он много работал, при этом превращая ночь в день, ел жирную и острую пищу, курил и пил, а обследоваться и лечиться не любил.

По некоторым данным, "дело врачей" началось с того, что профессор-кардиолог Коган посоветовал высокопоставленному пациенту больше отдыхать. Подозрительный диктатор усмотрел в этом чью-то попытку удалить его от власти.

Затеяв "дело врачей", Сталин остался вообще без квалифицированной медицинской помощи. Даже самые близкие люди говорить с ним на эту тему не могли, а обслугу он запугал настолько, что после инсульта, случившегося 1 марта 1953 года на "ближней даче", несколько часов пролежал на полу, так как ранее запретил охране беспокоить его без вызова.

Даже после того, как Сталину исполнилось 70 лет, публичное обсуждение его здоровья и прогнозы, что станет со страной после его ухода, в СССР были абсолютно невозможны. Мысль, что мы когда-нибудь останемся "без него", считалась кощунственной.

Впервые о болезни Сталина народу сообщили за день до его смерти, когда он четвертые сутки был без сознания.

Леонид Брежнев

Леонид Брежнев последние годы, как шутили в народе, "правил, не приходя в сознание". Сама возможность подобных шуток подтверждала, что после Сталина страна все-таки сильно изменилась.

Старческих болезней у 75-летнего генсека хватало. Упоминалась, в частности, вялотекущая лейкемия. Тем не менее, сложно сказать, от чего, собственно, он умер.

Врачи говорили об общем ослаблении организма, вызванном злоупотреблением успокаивающими и снотворными препаратами и вызвавшем провалы в памяти, утрату координации и расстройство речи.

В 1979 году Брежнев во время заседания Политбюро потерял сознание.

"Знаешь, Михаил, — сказал Юрий Андропов только что переведенному в Москву и не привыкшему к подобным сценам Горбачеву, — надо делать все, чтобы и в этом положении поддержать Леонида Ильича. Это вопрос стабильности".

Брежнева политически убивало телевидение. В прежние времена его состояние можно было бы скрывать, но в 1970-х годах избежать регулярного появления на экране, в том числе в прямом эфире, было уже невозможно.

Явная неадекватность лидера в сочетании с полным отсутствием официальной информации вызывала крайне негативную реакцию общества. Вместо жалости к больному человеку народ откликнулся шутками и анекдотами.

Юрий Андропов

После смерти Брежнева в политической жизни СССР наступил период, прозванный в народе "гонкой на катафалках".

Возможно, опасаясь соперничества, покойный лидер окружил себя такими же больными стариками, как он сам.

Как вспоминал впоследствии бывший министр здравоохранения СССР Борис Петровский, все они думали исключительно о том, как умереть на постах, им было не до страны, тем более, не до реформ.

"Старая гвардия" до последней возможности искала преемников в своем кругу, дабы не допустить прихода молодого руководителя, который неизбежно начал бы с кадрового обновления.

Юрий Андропов большую часть жизни страдал тяжелым поражением почек, от которого, в конце концов, и умер.

Болезнь вызывала повышение давления. В середине 1960-х годов Андропова усиленно лечили от гипертонии, результатов это не давало, стоял вопрос о его уходе на пенсию по инвалидности.

Кремлевский врач Евгений Чазов сделал головокружительную карьеру благодаря тому, что поставил главе КГБ правильный диагноз и подарил ему примерно 15 лет активной жизни.

В июне 1983 года на пленуме ЦК, когда выступающий призвал с трибуны "давать партийную оценку" распространителям слухов, генсек Андропов неожиданно вмешался и жестко сказал, что "последний раз предупреждает" тех, кто болтает лишнее в разговорах с иностранцами. По мнению исследователей, он имел в виду, прежде всего, утечки информации о своем здоровье.

В сентябре Андропов поехал на отдых в Крым, там простудился и больше с постели не вставал. В кремлевской больнице ему регулярно делали гемодиализ — процедуру очистки крови при помощи аппаратуры, заменяющей нормальную работу почек.

В отличие от Брежнева, который однажды уснул и не проснулся, Андропов умирал долго и мучительно.

Константин Черненко

72-летний Черненко давно болел эмфиземой легких, возглавляя государство, почти не работал, редко появлялся на публике, говорил, задыхаясь и глотая слова.

Третью Золотую звезду Героя Социалистического труда он получил не к юбилею, а к 73-му дню рождения, поскольку были основания опасаться, что до 75-летия он не доживет, а хоронить генерального секретаря "всего лишь" с двумя звездами считалось неприличным.

В августе 1983 года он перенес тяжелое отравление, поев на отдыхе в Крыму рыбы, собственноручно пойманной и закопченной соседом по даче, министром внутренних дел СССР Виталием Федорчуком. Подарком угощались многие, но больше ни с кем ничего худого не случилось.

Умер Черненко 10 марта 1985 года. Тремя днями ранее в СССР прошли выборы в Верховный Совет. Телевидение показало генсека, который нетвердой походкой подошел к урне, опустил в нее бюллетень, вяло помахал рукой и невнятно произнес: "Хорошо".

Борис Ельцин

Первый президент России страдал тяжелой болезнью сердца и, по имеющимся данным, перенес пять инфарктов.

В условиях свободы слова скрывать правду о состоянии здоровья главы государства было сложно, но окружение старалось, как могло. Признавались, в крайнем случае, наличие у него ишемии и временные простуды.

Пресс-секретарь Сергей Ястржембский рассказывал, что президент редко появляется на людях, потому что крайне занят работой с документами, но рукопожатие у него железное.

Ельцин всегда гордился тем, что его ничто не берет, занимался спортом, купался в ледяной воде и во многом на этом строил свой имидж, а недомогания привык переносить на ногах.

Состояние 64-летнего президента резко ухудшилось летом 1995 года, но впереди были выборы, и он отказался от обстоятельного лечения, хотя врачи предупреждали о "непоправимом вреде здоровью". По данным журналиста Александра Хинштейна, он заявил: "После выборов хоть режьте, а сейчас отстаньте".

26 июня 1996 года, за неделю до второго тура выборов, в Калининграде у кандидата случился инфаркт, что с огромным трудом удалось скрыть.

Бывший сотрудник предвыборного штаба Ельцина Валерий Хомяков в интервью Русской службе Би-би-си заявил, что организаторы кампании вынуждены были так поступить, чтобы предотвратить коммунистический реванш, и подчеркнул, что закона, обязывающего политиков докладывать о своем здоровье, в России не было, как нет его и сейчас.

15 августа, сразу после вступления в должность, Борис Ельцин лег в клинику, где ему сделали операцию аортокоронарного шунтирования. На этот раз он добросовестно выполнял все указания медиков.

Отдельно следует упомянуть вопрос о его отношениях с алкоголем. Политические противники постоянно муссировали эту тему. Один из главных лозунгов коммунистов во время кампании 1996 года звучал: "Вместо Еля пьяного выберем Зюганова!".

Между тем, на публике Ельцин появился "под мухой" единственный раз — во время знаменитого дирижирования оркестром в Берлине.

Бывший начальник президентской охраны Александр Коржаков, поссорившийся с бывшим шефом и не имевший оснований его выгораживать, написал в воспоминаниях, что в сентябре 1994 года в Шенноне Ельцин не вышел из самолета на встречу с премьером Ирландии не из-за опьянения, а из-за сердечного приступа.

Наскоро посовещавшись, советники решили, что пусть уж люди верят а "алкогольную" версию, чем признавать, что лидер серьезно болен.

Уход в отставку, режим и покой благотворно сказались на здоровье Бориса Ельцина. Он прожил на пенсии почти восемь лет, хотя в 1999 году, по оценкам медиков, был в тяжелом состоянии.

Владимир Путин

После брежневского бормотания и ельцинских "документов" россияне уделяли особое внимание физической форме лидера. В 2000 году, когда никто не знал, who is Mr Putin, говорили: "Слава богу, хотя бы пришел здоровый и вменяемый человек".

Нынешний глава государства стал президентом в 48 лет и долгое время занимался дзюдо, катался на горных лыжах, летал на дельтаплане, погружался с аквалангом, фотографировался с обнаженным мускулистым торсом.

В конце 2012 года Путин, судя по всему, больше трех месяцев страдал от боли в спине: вставал и садился с явным трудом, отменял визиты и встречи, много времени проводил в загородной резиденции Ново-Огарево. Дмитрий Песков сказал, что президент потянул мышцу на тренировке.

В марте 2015 года Путин исчез из публичного пространства на 11 дней.

В обоих случаях правдоподобная официальная информация отсутствовала, что дало повод для слухов.

В 2012 году специалисты предполагали, что речь шла о какой-то форме смещения позвоночных дисков или ущемлении нервов, которые практически не лечатся, но жить и работать, в общем, не мешают.

С тех пор Владимир Путин перестал заниматься экстремальными видами спорта, но на остальных видах его активности это не сказывается.

То, что у человека на седьмом десятке лет есть какие-то хвори, естественно. Ненормально с точки зрения стандартов демократического общества, что эта информация засекречена.