13.10.2018, 20:20

Захарова о Скрипалях: раньше были живыми, сейчас не знаю

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Gazeta.ru
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Maria Zahharova
Maria ZahharovaFoto: Sergei Savostjanov, TASS

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире передачи «Право знать!» на телеканале «ТВ Центр» заявила, что у российского внешнеполитического ведомства нет информации относительно отравленных в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

”Скрипалей мы не видели. Они — реальные люди. Раньше были живыми, сейчас я не знаю… У нас нет на этот счет никакой информации”, — заверила Захарова.

Она напомнила, что после инцидента с отравляющим веществом — британские власти считают, что их отравили ядом ”Новичок”, — только однажды были опубликованы кадры с Юлией Скрипаль. При этом она посчитала, что дочь Скрипаля показали ”при странных обстоятельствах”, так как неизвестно, где проходила съемка.

”Сергея Скрипаля не видел вообще никто. Даже не было никаких атрибутированных или приписываемых ему заявлений… Мы не знаем, где эти люди”, — резюмировала Захарова.

Ранее Захарова заподозрила британские власти в насильственной изоляции Скрипалей.

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Захарова о Скрипалях: раньше были живыми, сейчас не знаю

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире передачи «Право знать!» на телеканале «ТВ Центр» заявила, что у российского внешнеполитического ведомства нет информации относительно отравленных в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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