Загоревшиеся в Черном море танкеры были под санкциями США

Танкеры "Маэстро" и "Канди" , ходившие под флагом Танзании и загоревшиеся 21 января в районе Керченского пролива, находились в санкционном списке США, сообщает во вторник, 22 января, агентство Reuters. Они были внесены в список в прошлом году за то, что осуществляли поставки топлива в Сирию.

Как заявили в Минфине США, компаниям, которые будут сотрудничать с попавшими под ограничения судами, также грозят штрафные меры. По информации Reuters, владельцы газового терминала "Мактрен-Нафта" запретили танкеру "Маэстро" подойти к причалу в порту Темрюк в Краснодарском крае. В связи с этим экипажи попытались осуществить прямую перекачку топлива с судно на судно. Выполнение этой рискованной операции во время шторма, по-видимому, и стало причиной пожара.

Согласно данным сервиса ClipperData, танкер "Канди" (прежде он назывался "Венис" и именно под этим названием был внесен в санкционный список США) загрузил в Темрюке 30 тысяч баррелей СПГ с тем чтобы отправиться в Ливан, пишет Financial Times. Однако вместо этого суда, по всей видимости, прибегли к опасной процедуре перегрузки топлива в открытом море.