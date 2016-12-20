Берлинская полиция отпустила мужчину, задержанного по подозрению в том, что он управлял грузовиком, врезавшимся 19 декабря в толпу посетителей рождественской ярмарки в Берлине.

Местные правоохранительные органы не сумели найти подтверждений тому, что именно он был за рулем грузовика. Таким образом, розыск водителя продолжается.

Ранее глава берлинской полиции открыто выражал сомнение в том, что задержанный действительно имеет отношение к случившемуся.

Немецкая пресса со ссылкой на источники утверждала, что в неофициальных беседах полиция и вовсе называет задержание мужчины ошибочным.

В связи с этим журналисты обращали внимание на то, что настоящий преступник может до сих пор находиться на свободе. Не исключено, что он вооружен.

Нападение на посетителей рождественской ярмарки в Берлине произошло 19 декабря в 22:14 по московскому времени. Грузовик врезался в толпу на площади около мемориальной церкви кайзера Вильгельма и проехал по территории ярмарки около 50-80 метров.

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Немецкие власти считают, что грузовик был направлен в толпу людей умышленно. Число погибших в результате нападения составило 12 человек. Еще 48 человек получили ранения, состояние 18 из них оценивается как тяжелое.

На пассажирском сиденье грузовика полиция обнаружила мертвого человека. Водителя в машине уже не оказалось — он скрылся сразу после инцидента. Подозреваемый был задержан некоторое время спустя, он оказался выходцем из Пакистана.

Во вторник владелец зарегистрированного в Польше грузовика, заявил, что найденный в кабине машины мертвым человек был его кузеном.

По словам владельца машины Ариэля Журавского, он официально опознал тело своего родственника Лукаша Урбана по фотографии, которую ему показала полиция. Журавский уточнил, что на теле его кузена были видны следы ранений.

Лукашу Урбану было 37 лет, он жил на востоке Польши недалеко от границы с Германией и работал водителем большегрузов.