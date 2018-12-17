Задержанная за рулем пьяном виде сотрудница полиции получила условное наказание

Лийвакиви приговорили к условному наказанию и отобрали права на полгода.

29 декабря 2017 года в волости Хяэдамеэсте в Пярнумаа съехали в кювет две сотрудницы полиции. У обоих женщин уровень алкоголя в крови превышал 1,5 промилле.

В итоге обе полицейские остались без работы, но наказание получил лишь Лийвакиви, управлявшая автомобилем.