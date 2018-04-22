Зачем Трамп рекордными темпами назначает федеральных судей

Дональд Трамп к данному моменту не выполнил важную часть своих предвыборных обещаний. Например, не построил пока стену на мексиканской границе и не протолкнул через конгресс отмену медицинских реформ Барака Обамы.



А то, что он успел совершить, например, налоговая реформа или отмена целого ряда указов своего предшественника, может не пережить правления следующего президента-демократа. Но вот что сохранится надолго, так это новые федеральные судьи, от которых в США многое зависит и которых Трамп назначает ударными темпами.

Часть американцев, недовольных его манерами и высказываниями, проголосовала за Трампа именно потому, что он обещал назначать судьями консервативных юристов, склонных интерпретировать конституцию США традиционно и буквально, а не сообразно новейшим веяниям.

И Трамп более чем оправдал их ожидания, назначив рекордное количество как обычных федеральных судей, так и членов федеральных апелляционных судов. Несмотря на то, что демократы, составляющие почти половину сената США, всячески тормозят процесс утверждения трамповских назначенцев, на данный момент верхняя палата конгресса утвердила 14 апелляционных и 17 обычных федеральных судей, а также одного члена Верховного суда — Нила Горсуча.

Марафон назначений

Еще 71 трамповский кандидат сейчас ждет утверждения, в том числе 13 — в апелляционные суды и 58 — в суды первой инстанции. Но даже если сенат утвердит их всех, этого недостаточно для того, чтобы заполнить все наличные вакансии. Их 19 в федеральные апелляционные суды и 122 — в обычные (US district courts).

Трампу досталось на заполнение столько судейских ваканский, что недавно он изменил своему обыкновению критиковать Обаму и иронически похвалил его за то, что тот оставил своему сменщику такие возможности.

"Не знаю, почему Обама мне их оставил, — притворно удивился Трамп на митинге в Огайо. — Для нас это был огромный, чудесный подарок. И с какой стати он нам его оставил?" (смех в зале).

Демократы объясняют такое наследство тем, что при Обаме республиканцы всячески тормозили утверждение его кандидатов в судьи, и сейчас платят Трампу той же монетой.

В марте исследовательский центр Пью сообщил, что на каждого утвержденного трамповского судью приходилось в среднем почти по 23 голоса "против". Это самый высокий показатель с 1959 года, когда число сенаторов увеличилось до 100.

Обама, например, назначил за 8 лет своего правления 330 судей, которые в среднем получали по 6 голосов "против". Джордж Буш-младший назначил 328 утвержденных сенатом судей, и на каждого в среднем приходилось по 2 голоса "против". 382 назначенца Билла Клинтона в среднем получили по одному голосу "против".

Сопротивление усиливалось параллельно с обострением межпартийных распрей в стране, а при Трампе увеличилось в несколько раз.

Это сравнительно новая тенденция. Например, против 124 утвержденных назначенцев Джона Кеннеди был подан лишь один голос. Все 186 кандидатов его преемника Линдона Джонсона, кроме двух, были утверждены единогласно.

Разделенная страна

Сопротивление крепнет, но у Трампа есть преимущества, которых не было у большинства его предшественников. В частности, его партия сейчас имеет большинство в сенате. Во-вторых, в 2013 году, когда оно принадлежало демократам, те на свою голову отменили правило, согласно которому для утверждения федеральных судей требовалось 60 голосов.

Демократов предупреждали, что их большинство не вечно, и что новые правила когда-нибудь используют против них самих. Но соблазн был неодолим. Демократы лишились большинства в сенате уже в 2014 году, и теперь республиканцам нужно лишь простое большинство голосов.

Не все демократы были столь недальновидны. Как писала New York Times, весной 2013 года известный калифорнийский правовед Эрвин Чемеринский посоветовал своему другу, члену федерального апелляционного суда 9-го округа Стивену Райнхардту, тогда 83-летнему, уйти на покой и тем самым позволить Обаме назначить на его место еще одного либерального судью.

Райнхардт, который в большой степени определял идеологическое направление этого суда, самого большого и самого либерального в стране, отказался. Этой весной он умер в возрасте 87 лет, и теперь его сменщика назначит Трамп.

В юрисдикцию апелляционного суда 9-го округа входят 9 штатов американского Запада. В нем 29 судей. В настоящий момент там 8 вакансий. Часть освободившихся мест занимали судьи-республиканцы, так что трамповские назначенцы тут ничего не изменят. Но большинство занимали либералы, и Трамп наверняка качнет этот суд вправо. По словам Чемеринского, качнет "драматически".

Пользуясь своим нынешним преимуществом, республиканцы тоже поддались соблазну себе помочь и отменили традицию, по которой каждый сенатор имел право вето на кандидатуры федеральных судей из своего штата.

Им стало еще легче протаскивать своих судей. В будущем этим преимуществом воспользуются демократы.

Пока же они в унынии от того, что в первый год своего правления Трамп назначил больше федеральных судей, чем любой его предшественник за тот же период. Болезненнее всего оппозиция переживала назначение Горсуча в Верховный суд.

По словам независимого сайта Slate, утверждение Горсуча сенатом открыло шлюзы для потока судей, "сотворенных по его образу и подобию". Они "в подавляющем большинстве белые, мужского пола, относительно молодые и часто враждебные защите потребителей, рабочих, здоровья и окружаюшей среды, а также гендерному, расовому и ЛГБТ-равенству".

Slate еше больше встревожен перепективой того, что этим летом член Верховного суда Энтони Кеннеди, возможно, уйдет на покой. Хотя он был назначен Рональдом Рейганом, Кеннеди периодически отклонялся от генеральной линии Республиканской партии: он помог узаконить процентные нормы для нацменьшинств при приеме на работу и в вузы, отстоять право на аборты и обеспечить геям равноправие.

Обозреватель Slate Юврадж Джоши уверен, что после утверждения консерватора Горсуча "других энтони кеннеди в Верховном суде больше не будет".

Это не обязательно.

Поражения либералов

Федеральные судьи, как правило, идеологически созвучны назначившим их президентам. Но не всегда. Трамп еще раз убедился в этом на минувшей неделе, когда тот же Горсуч ошеломил его, проголосовав во вторник вместе с четырьмя членами либеральной фракции Верховного суда за частичную отмену федерального закона, согласно которому неграждане США, совершившие уголовное преступление, подлежат депортации.

Причина: либералы и примкнувший к ним Горсуч заключили, что закон противоречит конституции, поскольку он прописан нечетко. "Расплывчатые законы располагают к произволу", — написал Горсуч в своем решении.

Сообщают, что Трамп был разгневан и сетовал, что Горсуч проявил себя слишком большим либералом. Но поезд уже ушел: федеральные судьи назначаются пожизненно и могут быть смещены лишь через импичмент.

Беда никогда не приходит одна. В четверг трое апелляционных судей, назначенных президентами-республиканцами, единодушно отвергли попытку Трампа лишить части федеральных грантов "города-убежища", которые отказываются помогать федералам задерживать нелегальных мигрантов,

Притом 79-летняя судья Илана Ровнер, бежавшая из Латвии с родителями от нацистов и назначенная еще Рейганом, не стеснялась в выражениях: в ее 35-страничном решении мелькают такие термины, как "тирания" и "узурпация власти", которую, по ее словам, являли бы собой попытки правительства присвоить себе полномочия, не дарованные ему конгрессом.

Но большинство федеральных судей, назначенных республиканцами, обычно принимают решения, соответствующие республиканскому мировоззрению. Трамповские назначенцы, как правило, сравнительно молоды и просидят на судебной скамье не одно десятилетие. Их влияние будет ощущаться поколениями.