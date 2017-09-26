Зачем Путину новая чистка губернаторов?

В ближайшее время в России могут уволить в общей сложности 10 губернаторов. Так Кремль ищет способ удовлетворить запрос общества на обновление власти накануне безальтернативных выборов президента, говорят эксперты.

В понедельник президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Его место занял бывший мэр Самары, сенатор Дмитрий Азаров.

Это увольнение — лишь начало более массовых перестановок во власти. В ближайшее время Кремль может отправить в отставку еще до девяти губернаторов, рассказали Русской службе Би-би-си федеральный чиновник и несколько близких к Кремлю собеседников (все они не уполномочены давать комментарии для СМИ).

О возможном увольнении еще нескольких губернаторов ранее писали несколько российских федеральных изданий со ссылкой на свои источники.

О таких планах рассказал в понедельник и уже переведенный на другую работу Меркушкин: "Наверное, последуют решения и по другим губернаторам, я так полагаю, по определенному перечню", — заявил на пресс-конференции экс-губернатор (цитата по РИА Новости).

Официально Кремль не подтверждал и не опровергал информацию о предстоящей замене других региональных глав.

Зачем нужны новые губернаторы?

Менее чем через полгода в России пройдут президентские выборы. Формально кампания еще не началась, но ожидается, что на эти выборы снова выдвинется Владимир Путин.

С учетом предсказуемости кампании и отсутствия на предстоящих выборах конкуренции Кремль пытается удовлетворить запрос общества на эту конкуренцию и на перемены за счет символической смены руководителей регионов, говорит политолог Александр Кынев.

Запрос на перемены есть более чем у двух третей населения, писал на сайте центра Карнеги социолог "Левада-центра" Денис Волков.

Обновление власти — одно из очевидных направлений курса администрации президента в ходе кампании, а обновление региональной власти — одно из очевидных ее слагаемых, говорит политолог Виталий Иванов.

"Это как в фильме "Челюсти" — нельзя же сразу показать зрителю акулу целиком. Сначала нужно показать плавник и челюсти. Так и здесь: отставки губернаторов — это пролог. Дальше будет интереснее — обновление федеральной власти", — говорит политолог.

Влияют ли перестановки на результаты выборов?

Губернаторы — не только символическая власть, но и люди, которые будут непосредственно отвечать за проведение президентских выборов в своих регионах.

"Вы же не думаете, что организацией выборов в регионах занимаются только региональные избирательные комиссии? Пусть неформально, но в задачи каждого губернатора входит организация выборов, чтобы они прошли в его регионе с соблюдением всех положенных по закону процедур", — говорит Би-би-си бывший сотрудник Кремля, не уполномоченный обсуждать вопросы организации президентских выборов.

Задача у новых губернаторов будет непростой. Прошедшие в сентябре региональные выборы пока показали, что интерес россиян к выборам падает, предыдущие думские выборы также запомнились низкой явкой. А Путин должен набрать на выборах 70% голосов при 70% явки, утверждало РБК со ссылкой на выступление первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

Официально список регионов, где могут произойти замены губернаторов, не объявляли. "Коммерсант" писал, что перестановки могут произойти в Нижегородской, Ивановской, Мурманской, Новосибирской и Омской областях, а также в Ненецком автономном округе, Алтайском крае и Красноярском крае.

Это не протестные регионы, но почти во всех из них результат "Единой России" на думских выборах 2016 года и результат Путина на президентских выборах 2012 года оказывался ниже среднего по стране (см таблицу). Исключения составила Нижегородская область, где уровень поддержки власти обычно высок.

Однако замена губернатора не означает автоматического улучшения результатов выборов. Например, в 2016 году, за несколько месяцев до выборов Госдумы, Кремль уже менял губернаторов нескольких регионов.

Тогда в республике Коми, в Забайкальском крае и в Тульской области, где выборы проводили новые губернаторы, результат "Единой России" оказался даже ниже, чем на предыдущих думских выборах 2011 года (хотя в целом по стране партия улучшила свой результат). Лишь в Тверской области, где также был новый губернатор, результат единороссов в этот раз оказался выше, чем на прошлых выборах.

Риски и угрозы при назначении врио губернаторов накануне президентских выборов практически отсутствуют, если новый руководитель изначально не вызывает раздражение у жителей и элит, говорит политический консультант Константин Калачев.

"В любом случае, рядом с любым новым губернатором будут опытные политтехнологи. А местные главы муниципальных образований будут готовы выпрыгнуть из штанов, чтобы доказать свою компетенцию", — добавляет Калачев.

Кроме того, кадровые перестановки могут снимать локальное напряжение и недовольство в регионах, отмечает Кынев.

Например, в Самаре после отставки Меркушкина люди могут испытывать воодушевление и даже эмоциональный подъем, "потому что степень неадекватности политики зашкаливала", продолжает политолог.

Меркушкин лишь с 2012 года руководит Самарской областью, но больше всего запомнился рядом вызвавших скандал высказываний: например, в 2016 году он пообещал сотрудникам автомобильного завода, что они никогда не получат выплат по зарплатам, так как разговаривают не в подобающем тоне.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова называла Самарскую область в числе самых проблемных в соблюдении избирательного законодательства.