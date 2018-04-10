Юлия Скрипаль выписана из больницы после отравления, ее отвезли в "безопасное место"

Россиянка Юлия Скрипаль, дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, выписана из больницы в Солсбери, где ее лечили после отравления нервно-паралитическим веществом.

33-летнюю женщину выписали еще в понедельник и перевезли в безопасное место, сообщили источники Би-би-си.

Двое руководителей Окружной больницы Солсбери позже зачитали заявление о состоянии Скрипалей, в котором особо отметили, что Юлия Скрипаль не желает общаться с прессой.

Источники Би-би-си также сообщают, что Юлия Скрипаль не планирует в ближайшее время никаких интервью или пресс-конференций.

Юлия Скрипаль пришла в сознание 27 марта и начала говорить.

Ее отец, которому 66 лет, остается в больнице, но ранее сообщалось, что его состояние быстро улучшается.

Посольство России в Великобритании в своем "Твиттере" отреагировало на новость о выходе Скрипаль из больницы.

"Поздравляем Юлию Скрипаль с выздоровлением. Однако срочно требуем доказательств, что все, что с ней делают, — делают по ее доброй воле", — говорится в сообщении ведомства.

Позже представитель посольства высказался по гипотетическому вопросу о возможности переселения Скрипалей и выдачи им документов на другое имя. Британские правительственные источники говорят, что никаких решений на этот счет пока не принято.

"Такое переселение стало бы еще одним грубым нарушением международного права, — заявил представитель российского посольства в Лондоне. — […] В случае если тайное переселение Сергея и Юлии Скрипалей все же будет осуществлено, возможность услышать их версию событий 4 марта с.г. будет весьма вероятно утрачена. В свою очередь, в условиях отсутствия возможности общения с ними весь мир будет иметь полные основания рассматривать эту ситуацию как похищение двух граждан Российской Федерации или, по крайней мере, как их изоляцию."

Сергей и Юлия Скрипаль находились в больнице с 4 марта, когда их обнаружили без сознания на скамейке в провинциальном городе на юго-западе Англии. Британские власти заявили, что Скрипали стали жертвами отравления боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" и что за отравлением с высокой вероятностью стояла Россия.

Москва категорически отвергает это обвинение.

Как лечили

Представители больницы в Солсбери немного рассказали о методе лечения Скрипалей.

Нервно-паралитические вещества прикрепляются к определенному ферменту в организме (ацетилхолинэстеразе) и нарушают передачу нервных импульсов. Поэтому первая задача медиков заключалась в том, чтобы стабилизировать состояние пациентов и поддерживать у них дыхание и кровообращение, объяснила директор больницы по медицинской части Кристин Бланшард.

"Затем нам потребовалось применить целый ряд препаратов для восстановления организма пациентов, до тех пор пока они не начали вырабатывать новые ферменты на место поврежденных отравлением. Мы также применили специальные методы деконтаминации, чтобы устранить остатки отравляющих веществ", — рассказала Бланшард.

По словам медиков, оба пациента исключительно хорошо отреагировали на проводимое лечение, однако они находятся на разных стадиях выздоровления.

Отец Юлии Сергей Скрипаль также идет на поправку, сообщила Бланшард.

"Несмотря на то, что он выздоравливает медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу в надлежащее время", — добавила она.

Получит ли Россия доступ к Юлии Скрипаль?

Фрэнк Гарднер, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности:

Юлию Скрипаль, не привлекая внимания, выписали из больницы в Солсбери вчера вечером, за несколько часов до утреннего заявления медиков.

По данным Би-би-си, женщину доставили в безопасное место в Британии. Обсуждения о том, как дальше обеспечивать ее безопасность и защиту, еще продолжаются.

Для правительства Великобритании здесь кроется деликатная дипломатическая проблема. Юлия — гражданка России, и Москва настаивает на доступе к ней консула.

На данный момент неясно, где Юлия решит поселиться, принимая во внимание, что она только что спаслась от смерти после неудачного покушения на нее и ее отца Сергея Скрипаля.

Источники в правительстве говорят, что сообщения о том, что Скрипалей переселят в США под новыми именами, преждевременны.

Обострение отношений

Несколько дней назад британские власти отказали в визе двоюродной сестре Юлии Скрипаль — Виктории, которая проживает в России. В ответе на ее обращение, среди прочего, говорилось: "Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита".

В начале апреля российское телевидение распространило аудиозапись телефонного разговора, как утверждалось, между Викторией и Юлией Скрипаль. Достоверность этой записи так и не была подтверждена, хотя Виктория утверждала, что запись подлинная.

5 апреля полиция Лондона опубликовала первое заявление Юлии Скрипаль. В заявлении Юлия поблагодарила людей, которые нашли ее вместе с отцом в Солсбери, и персонал больницы.

Отравление Скрипалей привело к серьезному обострению отношений между Британией и Россией: Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила тем же. Вскоре десятки стран поддержали Британию, объявив о высылке российских дипломатов.

Россия требовала совместного расследования отравления и в частности допуска российских специалистов к анализу образцов вещества, которые Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила от Британии через несколько дней после отравления бывшего разведчика и его дочери.

Исполнительный совет ОЗХО не поддержал подобную инициативу России.