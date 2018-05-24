Юлия Скрипаль впервые после отравления пообщалась с журналистам

Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство. Процесс выздоровления был медленным и очень болезненным. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации. Я не хочу вдаваться в детали, скажу лишь, что лечение было инвазивным, болезненным и глубоко угнетающим.

Я благодарна замечательным и добрым работникам госпиталя в Солсбери, места, которое стало мне очень близким. Я также очень признательна всем людям, оказавшим нам помощь на улице в день нападения. Я была выписана из больницы 9 апреля, но лечение продолжается по сей день. Моя жизнь была перевернута с ног на голову, и сейчас я пытаюсь свыкнуться с невероятными изменениями в моей жизни, как физическими, так и эмоциональными. Я стараюсь жить сегодняшним днем и намерена помогать моему отцу до его полного восстановления.

В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну.

Я решила прервать свою реабилитацию и сделать это короткое заявление, чтобы прояснить несколько вопросов. Я убедительно прошу всех уважать мою личную жизнь и личную жизнь моего отца. Нам необходимо время для полного выздоровления и принятия всего происшедшего. Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но на данный момент я не готова и не хочу ей воспользоваться. Как я уже говорила в предыдущем заявлении: никто не должен и не может говорить за меня и моего отца, кроме нас самих.

Я еще раз хочу поблагодарить всех людей, оказавших мне поддержку и помощь в этот сложный период моей жизни. Моим приоритетом остается мое выздоровление и здоровье моего отца.

Песков: Россия имеет все основания сохранять недоверие в случае с заявлением Юлии Скрипаль

Власти России, не имея консульского доступа к Юлии Скрипаль, имеют все основания не доверять ее видеообращению, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мы не имеем основания доверять этому и верить в это, — сказал он. — Мы по-прежнему не знаем, в каком состоянии находится Юлия Скрипаль, мы не знаем делала ли она эти заявления по собственной воле или под давлением, мы не знаем, где она находится, в каких условиях и кем и какие в отношении ее предпринимаются действия, насколько обеспечиваются ее права и насколько она дееспособна. Поэтому, в целом, учитывая, что речь идет о достаточно беспрецедентной провокации, которая была развязана в отношении России Лондоном, мы сохраняем наше недоверие и имеем для него все основания".

Ранее, комментируя в интервью каналу НТВ видеоролик в котором Юлия Скрипаль заявила о своем нежелании воспользоваться помощью, предлагаемой посольством РФ в Великобритании, Песков отметил, что британской стороной до сих пор не соблюдена Венская конвенция и Россия так и не получила консульского доступа к Юлии Скрипаль.