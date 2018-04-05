05.04.2018, 19:20

Юлия Скрипаль: "С каждым днем у меня прибавляется сил"

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bbcrussian.com
EST 1
Julia Skripal
Julia SkripalFoto: AP

Полиция Лондона в четверг опубликовала первое заявление Юлии Скрипаль, которую нашли отравленной в британском Солсбери вместе с ее отцом — бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем.

В своем заявлении Юлия Скрипаль благодарит людей, которые нашли ее вместе с отцом в Солсбери и пришли им на помощь, а также персонал больницы, в которой она находится. Никаких подробностей ни о своем состоянии, ни о состоянии отца она не приводит.

"Я пришла в себя больше недели назад и рада сообщить, что с каждым днем уменя прибавляется сил. Я благодарна за интерес к моей судьбе и за многочисленные слова поддержки, которые я получила", — говорится в ее заявлении.

Ранее в четверг российский телеканал опубликовал аудиозапись телефонного разговора, который, как он утверждает, состоялся между Юлией Скрипаль и ее двоюродной сестрой Викторией Скрипаль, которая находится в России.

На этой записи, появившейся в эфире российского государственного телеканала "Россия 1", голос, предположительно принадлежащий Юлии Скрипаль, сообщает, что состояние ее здоровья улучшилось и она надеется скоро выписаться из больницы. У Би-би-си нет возможности проверить подлинность этой записи.

"Сейчас все хорошо, а дальше будет видно, — продолжает она. — Все решаемо, все поправляются, все живые". Также из аудиозаписи следует, что и состояние Сергея Скрипаля улучшается. "У всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет", — говорит собеседница Виктории Скрипаль.

Ранее британские власти сообщали, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала говорить, но состояние ее отца оценивали как критическое.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Британские власти считают, что против них могли применить нервно-паралитическое вещество класса "Новичок", а за нападением с высокой вероятностью стоит Россия. Москва отвергает все обвинения.

В конце марта в интервью Би-би-си Виктория Скрипаль рассказала, что она хочет поехать в Великобританию, чтобы навестить своих отравленных родственников. Для этого она в начале этой недели подала документы на британскую визу.

Однако на аудиозаписи разговора слышно, как собеседница просит Викторию не приезжать, потому что "здесь сейчас ситуация такая". "Лучше потом разберемся. Все хорошо, а там уже будет видно", — говорит она.

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