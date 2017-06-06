WikiLeaks: Клинтон знала о финансовой поддержке ИГ со стороны Катара и Саудовской Аравии

WikiLeaks опубликовал в своем твиттере электронные письма экс-госсекретаря и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, в которых она рассуждала о необходимости бороться с властями Катара и Саудовской Аравии за их финансовую поддержку террористической организации "Исламское государство".



WikiLeaks обнародовал письмо Клинтон от 17 августа 2014 года, адресованное руководителю ее предвыборного штаба Джону Подесте.

"В то время как эта военная/полувоенная операция продвигается вперед, нам нужно использовать наши дипломатические и традиционные разведывательные активы для оказания давления на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают подпольную финансовую и материально-техническую поддержку ИГ и другим радикальным суннитским группировкам в регионе", — говорится в тексте письма.

5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, а затем и власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия разорвали дипломатические отношения с Катаром. Причиной стали обвинения Дохи в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.