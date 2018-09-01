Взрыв в "Сепаре". Версии гибели Александра Захарченко

В пятницу в результате взрыва в центре Донецка погиб лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Власти ДНР и России называют произошедшее терактом и обвиняют Киев, а власти Украины выдвинули сразу несколько версий случившегося.

Теракт

Власти самопровозглашенной ДНР почти сразу заявили, что Захарченко погиб в результате теракта, организованного украинской стороной.

Советник Захарченко Александр Казаков сказал РИА Новости, что взрывное устройство было целенаправленно заложено в ресторане, куда приехал глава ДНР. По информации Би-би-си, заведение принадлежало самому Захарченко или его окружению.

В это время в ресторане начали собираться высокопоставленные чиновники ДНР, чтобы, по предварительным данным, помянуть умершего накануне певца Иосифа Кобзона, пишет "Коммерсант".

На вопрос о том, кто стоит за покушением на Захарченко, Казаков ответил: "Вариант только один — те же, кто убил "Гиви" и "Моторолу".

Полевые командиры Михаил Толстых (позывной "Гиви") и Арсен Павлов (позывной "Моторола") также погибли в результате взрывов, ответственность за которые в ДНР возложили на "украинских диверсантов". Толстых — в феврале 2017 года, а Павлов — в октябре 2016-го.

В заявлении администрации ДНР говорится, что взрыв "был произведен по заказу СБУ" и что "по горячим следам правоохранителям удалось установить личности террористов".

Как сообщает источник Интерфакса в силовых структурах Донбасса, подозреваемые в покушении уже задержаны — это "украинские диверсанты и связанные с ними лица".

По словам источника агентства, к организации покушения может быть причастен один из охранников Захарченко — он якобы пропал сразу после взрыва.

В Москве также считают произошедшее терактом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прямо обвинил Киев в использовании террористических методов.

"Киевские власти, с одной стороны, заявляют о необходимости реализации минских соглашений и выступают за мирное урегулирование ситуации в ДНР и ЛНР, с другой — террористическими методами избавляются от законно избранных представителей власти в Донбассе", — заявил он.

О том, что к "террористическому акту" могут быть причастны украинские власти, заявили и в российском МИДе.

"Есть все основания полагать, что за его [Захарченко] убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Президент России Владимир Путин также заявил, что "подлое убийство" совершили "те, кто выбрал путь террора" и "делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Акт международного терроризма".

Внутренние криминальные конфликты

Служба безопасности Украины (СБУ) категорически отвергла свою причастность к смерти Захарченко и выдвинула сразу несколько версий произошедшего. Одна из них — внутренние междоусобицы.

"СБУ считает это следствием междоусобных войн, которые давно ведутся между террористами, в том числе и с их российскими кураторами", — заявила "Украинским новинам" представитель СБУ Елена Гитлянская.

Руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов в свою очередь выдвинул версию о возможном переделе бизнеса.

"У нас есть основания полагать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса, отжатого в течение 2014-2018 годов", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко также заявил, что Захарченко могли ликвидировать "его сотоварищи по террористической деятельности, не поделив какую-то сферу криминального бизнеса".

"Рука Москвы"

В СБУ также не исключили, что к убийству могут быть причастны российские спецслужбы.

"Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить довольно одиозную фигуру, которая — у нас есть информация — мешала россиянам… и сегодня стала лишней", — сказал Гуськов.

Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца в свою очередь отметила, что "мегамолниеносная" реакция российского МИДа "свидетельствует, как минимум, о попытках РФ прикрыть марионеток, которых она поддерживает и финансирует".

Агентство Рейтер пишет, что ранее в этом году три источника, возглавлявшие восстание в 2014 году, говорили ему, что ожидают смещения Захарченко с должности при содействии Москвы. По версии агентства, его место должно было занять "новое руководство сепаратистов".

Инсценировка?

Геращенко в "Фейсбуке" также писал, что пока не видел подтверждения смерти Захарченко от "источников, заслуживающих доверие" — и предположил, что произошедшее может оказаться "инсценировкой убийства, преследующей определенные цели".