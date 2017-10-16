Взрыв в Могадишо: число жертв выросло до 276, сотни ранены

Число погибших в результате взрыва в Могадишо выросло до 276 человек, пострадало около 300 человек, сообщили власти страны.

В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо у входа в гостиницу "Сафари".

"К настоящему времени число погибших увеличилось до 276, порядка 300 человек ранены в результате варварской атаки террористов из группировки "Аш-Шабаб" в Могадишо", — написал в "Твиттере" министр информации Сомали Абдирахман Осман.

Это самый масштабный теракт в Сомали с тех пор, как исламистская группировка "Аш-Шабаб" начала свою деятельность в 2007 году.

"Аш-Шабаб" тесно связана с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в России). Она ведет вооруженную борьбу против правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

Президент Сомали Мохаммед Абдуллахи Мохаммед объявил трехдневный траур в стране.

Местная пресса сообщает, что на месте взрыва в воскресенье собирались родственники пропавших без вести в надежде найти своих близких.

Корреспондент Сомалийской службы Би-би-си, прибывший на место трагедии, сообщил, что гостиница "Сафари" рухнула, а под ее развалинами остались люди.

Житель Могадишо Мухидин Али рассказал корреспонденту Франс пресс, что это был самый сильный взрыв, который он видел за всю свою жизнь.

Мохамед Юсуф Хасан, директор больницы Мадина, скахал, что также шокирован масштабами взрыва.

"В нашу больницу были доставлены 72 раненых. 25 из них в критическом состоянии. У многих оторваны руки и ноги", — говорит он.

"Это невозможно себе представить. Я никогда не видел ничего подобного. Столько людей были убиты… Некоторые тела сожжены до неузнаваемости".