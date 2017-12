Взрыв в Манхэттене признали терактом

Подрыв самодельного устройства осуществил 27-летний выходец из Бангладеш Акайед Юлла (Akayed Ullah), симпатизирующий ИГ. Последние семь лет он проживал в Бруклине, пишет Meduza.

Взрыв произошел вблизи автовокзала Порт-Аторити на перекрестке 42-й улицы и Восьмой авеню. По всей видимости, злоумышленник, прикрепивший бомбу к своему телу, намеревался взорвать ее в метро, но она сработала преждевременно, заявили в полиции.

При взрыве Юлла был ранен, после чего его задержали полицейские. Еще четыре человека получили незначительные ранения.

BREAKING PHOTO: The suspect in police custody following theexplosion at Port Authority Bus Terminal. pic.twitter.com/IwM98CSBRP