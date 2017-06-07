Взрыв в Кабуле признан самым смертоносным с 2001 года: погибли более 150 человек

Более 150 человек погибли в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, произошедшего на прошлой неделе, сказал президент Афганистана Ашраф Гани, открывая многонациональный саммит, посвященный установлению мира. Этот взрыв стал самым смертоносным в истории страны с 2001 года, сообщает BBC.

Взрыв произошел 31 мая в районе дипломатического квартала и площади Занбаг неподалеку от Национального управления безопасности страны. Согласно предыдущим оценкам, погибли 90 человек, сегодня данные были уточнены.

По словам Гани, которому пришлось иметь дело с демонстрациями протеста и упреками в неспособности обеспечить безопасность, настало время, когда исламистское движение "Талибан" должно либо принять мир, либо "столкнуться с последствиями".

В двухдневном заседании, которое запустило так называемый Кабульский процесс во имя мира и безопасности, участвуют представители 23 стран, в том числе США и Пакистана, а также ЕС, НАТО и ООН.

Посол Великобритании Доминик Джерми сказал, что для каждой страны это возможность "продемонстрировать поддержку стремления Афганистана к миру".

Как отмечает РИА "Новости", суть Кабульского процесса, согласно решению ООН, заключается в постепенной передаче правительству Афганистана ответственности за положение дел в стране.