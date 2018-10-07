07.10.2018, 09:30

Выборы в Латвии: побеждает пророссийская партия "Согласие"

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bbcrussian.com
EST 52
Läti
LätiFoto: Ints Kalninš, REUTERS

Пророссийская партия "Согласие" набрала большинство голосов избирателей в ходе парламентских выборов Латвии.

"Согласию" удалось набрать 20% голосов. Проевропейское движение "Для развития/За!" получило 14%. Популистские партии "Кому принадлежит государство?" (КПГ) и "Новые консерваторы" набрали на двоих 25%.

Ранее правые партии формировали коалиции друг с другом, чтобы не допустить в правительство депутатов от "Согласия". Теперь у объединения, за которое голосует русскоязычное население страны, есть шанс сформировать коалицию вместе с популистскими силами.

"Дееспособную и стабильную" коалицию без "Согласия" создать будет невозможно, заявил лидер партии, мэр Риги Нил Ушаков.

Нынешняя правящая коалиция премьер-министра Мариса Кучинскиса состоит из "Союза зеленых и крестьян", Национального объединения, а также партии "Единство".

Эти объединения набрали на последних выборах 29,2% голосов вместе взятые, следует из данных экзитполов.

Латвийцы недовольны тем, как действующие власти борются с коррупцией и отмыванием денег. Обе темы были в числе ключевых в ходе предвыборной кампании.

Население Латвии составляет 2,2 млн человек. Примерно для каждого четвертого из них основным языком является русский.

Латвия входит в Евросоюз и НАТО. Военный контингент альянса в стране насчитывает более 1 тысячи человек.

"Согласие" выступает за сохранение членства страны в обеих организациях, а также предлагает усилить экономические связи с Россией.

Окончательные результаты выборов в Сейм должны быть обнародованы в воскресенье, 7 октября. Формирование коалиции может занять несколько недель.

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