"Вы все фейк". Одна из основательниц Femen покончила с собой

Одна из основательниц движения Femen Оксана Шачко покончила жизнь самоубийством в своей парижской квартире. Об этом сообщается на сайте феминистического объединения "ОНА", которым информацию подтвердила лидер Femen Анна Гуцол, пишет УНИАН.

Также одна из знакомых Шачко во Франции написала в своем Telegram-канале: "Оксана Шачко (одна из основательниц Femen) покончила с собой сегодня, 23 июля, в своей парижской квартире.

Только что французская полиция вывезла её тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращённую к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: "вы все фейк".

A post shared by Oxanashachko (@oksanashachko) on Jul 20, 2018 at 9:26am PDT

Знакомая также пишет, что это была уже не первая попытка Шачко свести счеты с жизнью. За последние 2 года она пыталась покончить с собой два раза.

A post shared by Oxanashachko (@oksanashachko) on May 24, 2018 at 6:26am PDT

#sextremism A post shared by Oxanashachko (@oksanashachko) on Mar 13, 2018 at 6:48am PDT

A post shared by Oxanashachko (@oksanashachko) on Feb 13, 2018 at 12:38pm PST