27.10.2018, 11:25

ВВС Израиля возобновили авиаудары по Газе

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РБК
EST
ВВС Израиля возобновили авиаудары по Газе
Foto: reuters

Затишье на границе сектора Газа и Израиля продолжалось всего несколько часов. Утром в субботу военные сообщили о новых ракетных пусках из Газы, в ответ израильские самолеты нанесли очередную серию ударов по территории сектора.

После нескольких часов затишья Военно-воздушные силы Израиля возобновили авиаудары по сектору Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (IDF).

”Наши истребители наносят удары по объектам террористов по всей территории сектора Газа, после десятков ракет, выпущенных по Израилю за последние 12 часов”, — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter IDF.

Заявление о новых авиаударах последовали после сообщений о новых пусках ракет с территории Газы утром в субботу, 27 октября. Система ПРО ”Железный купол” сумела перехватить как минимум пять ракет, уточнили в IDF.

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