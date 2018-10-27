ВВС Израиля возобновили авиаудары по Газе

После нескольких часов затишья Военно-воздушные силы Израиля возобновили авиаудары по сектору Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (IDF).

”Наши истребители наносят удары по объектам террористов по всей территории сектора Газа, после десятков ракет, выпущенных по Израилю за последние 12 часов”, — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter IDF.

Заявление о новых авиаударах последовали после сообщений о новых пусках ракет с территории Газы утром в субботу, 27 октября. Система ПРО ”Железный купол” сумела перехватить как минимум пять ракет, уточнили в IDF.