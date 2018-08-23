23.08.2018, 09:31

Вступила в силу первая волна новых санкции против РФ по "делу Скрипалей"

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NEWSru.com
EST
Sergei Skripal
Sergei SkripalFoto: Andrew Matthews, PA via AP

22 августа вступила в силу первая часть новых санкций США в отношении России. Под запрет попадает поставка России продукции двойного назначения, экспорт в РФ всех "чувствительных" товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

До вступления санкций выдача лицензий на поставку таких товаров рассматривалась в каждом индивидуальном случае. После вступления санкций в силу администрация США будет исходить "из отказа от разрешения таких поставок", объяснили ранее в Госдепе.

Новый пакет ограничений стал ответом на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в причастности к которому США обвиняют Россию. В Госдепартаменте убеждены, что РФ нарушила американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года.

Если Россия откажется сотрудничать с международными экспертами по химоружию, в ноябре вступит в силу вторая, гораздо более чувствительная часть санкций. Она будет включать понижение уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, практически полное торговое эмбарго, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и блокирование кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, "безусловно, затронет некоторые высокотехнологичные отрасли, в том числе ОПК, но не критично", передает "Интерфакс".

"Иностранные высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы military и space и так действуют строгие ограничения при продаже другим странам. Нам и раньше самую современную электронику никто не продавал. Полный запрет, конечно, может ударить по некоторым предприятиям, но мы постараемся оказать им максимальную поддержку", — сказал Мантуров.

По его словам, Минпромторг выработал комплекс ответных мер, которые должны нивелировать эффект от санкций. Недоступные электронные компоненты планируется заменять российскими аналогами или импортировать из Юго-Восточной Азии.

"Мы готовились к этой ситуации давно, в рамках разных ФЦП [федеральных целевых программ] и госпрограмм за последние шесть лет было разработано уже более 1500 типов электронно-компонентных баз", — отметил министр.

В Минпромотрге добавили, что изделия отечественных предприятий унифицированы под различные требования к специальной аппаратуре либо под требования космической промышленности, а категории качества продукции соответствуют иностранной классификации military и space. "До 2020 года будет создано еще более 2000 типов таких изделий, являющихся аналогами более 9000 иностранных компонентов", — сообщил Мантуров.

В МИД ранее заявили, что готовят зеркальные меры в ответ на санкции по "делу Скрипалей". Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала ограничительные меры "экспансией" США из-за потери ресурсов дальнейшего развития, которых "им хватало для выхода из регулярных кризисов".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сравнил новые санкции с объявлением экономической войны, на которое надо будет реагировать экономическими, политическими, а, "в случае необходимости, и иными" методами.

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Президент США Дональд Трамп, говоря об антироссийский санкциях в целом, выразил готовность отменить их только при условии, если РФ сделает что-либо в пользу Вашингтона. В частности, предпримет шаги для совместной работы по Сирии и Украине. В Кремле не поняли, чего именно ожидает Трамп, и указали на "абсолютное нежелание киевских властей делать хоть что-то в русле регулирования".

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