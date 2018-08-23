Вступила в силу первая волна новых санкции против РФ по "делу Скрипалей"

До вступления санкций выдача лицензий на поставку таких товаров рассматривалась в каждом индивидуальном случае. После вступления санкций в силу администрация США будет исходить "из отказа от разрешения таких поставок", объяснили ранее в Госдепе.

Новый пакет ограничений стал ответом на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в причастности к которому США обвиняют Россию. В Госдепартаменте убеждены, что РФ нарушила американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года.

Если Россия откажется сотрудничать с международными экспертами по химоружию, в ноябре вступит в силу вторая, гораздо более чувствительная часть санкций. Она будет включать понижение уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, практически полное торговое эмбарго, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и блокирование кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, "безусловно, затронет некоторые высокотехнологичные отрасли, в том числе ОПК, но не критично", передает "Интерфакс".