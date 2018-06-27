27.06.2018, 19:02

Встреча Путина и Трампа займет несколько часов

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rus.delfi.ee
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: LUDOVIC MARIN, AFP

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа займет несколько часов, будет беседа тет-а-тет, передает РИА ”Новости” заявление помощника российского президента Юрия Ушакова.

”Вы знаете, это несколько часов займет, наверное, встретятся в середине дня президенты. Несомненно, будет беседа тет-а-тет. Также предусматривается наверное какое-то протокольное мероприятие, скорее всего, рабочий завтрак и совместная пресс-конференция”, — сказал он.


”Вы знаете, это несколько часов займет, наверное, встретятся в середине дня президенты. Несомненно, будет беседа тет-а-тет. Также предусматривается наверное какое-то протокольное мероприятие, скорее всего, рабочий завтрак и совместная пресс-конференция”, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия и США утвердили место саммита с участием российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

По словам Ушакова, вопрос встречи двух лидеров обсуждается давно по закрытым каналам.

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