28.08.2017, 17:00

Встреча президентов Нийнистё и Трампа состоится раньше

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rus.delfi.ee
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Sauli Niinistö
Sauli NiinistöFoto: Andres Putting

В связи с предстоящей поездкой президента США Дональда Трампа в Техас, встреча с президентом Финляндии Саули Ниинистё будет перенесена со вторника на сегодня. Согласно информации канцелярии президента, встреча состоится во второй половине дня по Вашингтонскому времени, передает Yle.

Получить приглашение в Вашингтон считается одной из самых трудных задач. Истинные причины приглашения Ниинистё на встречу с Трампом, пока что, остаются для экспертов тайной.

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