Встреча президентов Нийнистё и Трампа состоится раньше

Sauli Niinistö Foto: Andres Putting

В связи с предстоящей поездкой президента США Дональда Трампа в Техас, встреча с президентом Финляндии Саули Ниинистё будет перенесена со вторника на сегодня. Согласно информации канцелярии президента, встреча состоится во второй половине дня по Вашингтонскому времени, передает Yle.