Возможного организатора ”кокаинового дела” задержали в Германии

В Германии задержали предполагаемого организатора дела о поставке кокаина из Аргентины в Россию Андрея Ковальчука. Об этом ”Интерфаксу” сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.



”Мне позвонила его жена и сообщила, что Ковальчук задержан в рамках уголовного дела о наркотиках. Как ожидается, в ближайшие дни полиция намерена выйти в суд за его арестом”, — сказал собеседник агентства.

В декабре 2017 года в Москве задержали еще трех фигурантов дела: Али Абянова, Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова, известно об этом стало в конце февраля 2018-го.

По данным ”Интерфакса”, Ковальчук и Абянов в разное время работали техническими сотрудниками в различных посольствах РФ и были давно знакомы друг с другом.

После того, как Ковальчук уволился из российского дипломатического представительства в Берлине, он остался жить в Германии. Там он занимался поставками элитных сигар, кофе и алкоголя через дипломатическую почту, чтобы не платить таможенные сборы.

Адвокат Ковальчука сказал агентству, что его клиент считает себя ”жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию”. Ковальчук настаивает, что в 12 чемоданах, которые нашли в школе при посольстве РФ в Аргентине, был не кокаин, а кофе, подарки, алкоголь и личные вещи.

Аргентинская газета Clarin в феврале опубликовала переговоры других фигурантов дела, где Ковальчука называли ”мистером К.”. Издание утверждало, что у него был конфликт с российским послом в Аргентине Виктором Коронелли.

Расследование началось после того, как в декабре 2016 года Коронелли сообщил Министерству безопасности, что в школе при посольстве обнаружены 12 подозрительных чемоданов. В них силовики обнаружили 389 килограммов кокаина.

”Коммерсантъ” пишет, что, по данным ФСБ, вещество поставляли из Аргентины в Россию с 2012 года. Абянов, который работал завхозом в российском посольстве, по просьбе Ковальчука несколько раз отправлял его чемоданы, упакованные как дипломатическая почта. Это, как уточняет газета, следует из показаний Абянова. По его словам, чемоданы отправляли в Москву с помощью военно-транспортной авиации через столицу Уругвая. За каждый чемодан Абянов получал тысячу долларов.